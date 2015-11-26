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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»



В одном из интервью с "Into The Necrosphere" тогда ещё басист MEGADETH David Ellefson'a ответил на вопрос о мто, что он посоветует молодым людям, которые сбились с пути и нуждаются в изменениях в своей жизни или в том, чтобы как-то вернуться:



«Ну я не даю советов, но я могу просто поделиться своим собственным опытом. Я был таким человеком, когда к 23 годам [я был] на взводе, [мы имели контракт с Capitol Records, и наша группа продвигалась отлично. Все проблемы, которые у нас были, были из-за образа жизни, связанного с наркотиками и алкоголем. Наш менеджер пришёл и сказал: "Эй, будущее выглядит светлым. Оно ваше. Но вы, ребята, должны привести себя в порядок. Вы должны собраться". И это было удивительно, потому что это было как раз в то время, когда другие известные группы, о которых мы знали, тоже становились на путь исправления. И дни, когда музыкальная индустрия делала большие деньги на отвязных рок-звёздах-наркоманах, прошли. И они очень чётко дали это понять, типа: "Эта вечеринка окончена. Мы не будем иметь с этим дело. Мы здесь, чтобы быть успешными, делать деньги, добиваться успеха и идти к вершине. И если вы можете быть на высоте, тогда давайте, но если вы не можете, тогда вам нужно изменить ваш путь, потому что мы идём к вершине. И если ты не сможешь добраться туда с нами, мы высадим тебя прямо здесь. Наслаждайся остатком своей жизни". И я услышал это очень чётко. И я получил это послание в раннем возрасте. Я сказал: "Да, вечеринка должна прекратиться, чувак. Потому что я здесь ради музыки, и это моя страсть и моё стремление заниматься этим профессионально.



Помощь есть. Есть специалисты по реабилитации. Сейчас много говорят о депрессии и других вещах. Это гораздо более лаконично и под давлением из-за социальных сетей. Всё происходит мгновенно, и люди могут видеть, что другие люди говорят о них. А когда вы молоды, мнение людей о вас, особенно друзей или врагов, может изменить ход вашей жизни. Я разговаривал со многими молодыми фанатами, которые проходят через это. Они очень расстраиваются, впадают в депрессию и даже кончают жизнь самоубийством из-за того, что люди говорят о них в социальных сетях. Я говорил об этом со своими собственными детьми.



Если раньше люди говорили за твоей спиной, то теперь они просто говорят за твоей спиной в социальных сетях в открытую, и это обидно — это причиняет боль людям. И молодому человеку трудно эмоционально переварить это и справиться с таким положением вещей.



Так что помощь есть, и я бы сказал, что если вы боретесь с этим, есть варианты; есть способы пройти через трудности, и есть способы стать лучше. Пожалуйста, обратитесь за помощью. Живите, чтобы бороться ещё один день. Если нужно, используйте силу музыки, чтобы придать себе мотивацию.



Нам говорили, что многие наши песни MEGADETH очень вдохновляют людей. Так что обращайтесь к музыке, к искусству, если это помогает вам справиться. Но обязательно обратитесь за помощью.



Я слышу, как люди говорят: "О, Бог никогда не даёт тебе больше, чем ты можешь вынести". И я никогда не слышал более лживого утверждения. Бог всегда даёт нам больше, чем мы можем выдержать, потому что мы должны полагаться на него, а не на себя. Именно такие говорят: "Я могу справиться с этим сам". А он: "Нет, не справишься. Ты никогда не должен был". Мы здесь, чтобы быть частью чего-то большего, и Творец, который создал нас и поместил сюда, — мы должны идти к нему. Он — отец, который управляет всем».







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