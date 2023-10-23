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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами



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В новом интервью Real Music With Gary Stuckey бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о том, почему два десятилетия назад не удалось реализовать проект с участием его самого и некоторых других бывших участников MEGADETH:

«Когда Dave [Mustaine] распустил группу в 2002 году, наш менеджер хотел, чтобы я, Jimmy [DeGrasso, бывший барабанщик MEGADETH] и Al Pitrelli [бывший гитарист MEGADETH] собрались вместе и попытались что-то сделать.

И мы были готовы. Мы разговаривали с несколькими вокалистами. К нам обратился певец из STEELHEART [Miljenko Matijevic], который пел в фильме "Рок-звезда". И мне очень нравится его голос в некоторых песнях, например, в "We All Die Young". Он просто убойный. Я считаю, что он замечательный певец. И мы разговаривали с вокалистом из... эээ... что это была за группа на Maverick Records? Боже, я не могу припомнить их название. В общем, было несколько парней.

Но я всегда знал следующее: каждый участник MEGADETH был в группе для того, чтобы по большей части быть поддержкой для центрального элемента — видения Dave'a, песен Dave'a, идей Dave'a. И хотя все мы внесли свой вклад и были участниками процесса, всё это было сосредоточено вокруг Dave'a, который являлся главным инженером этого предприятия. Поэтому, если отдельные участники пытаются сделать что-то самостоятельно, в этом случае не хватает лидерства. Именно в этом и была причина неудачи.

Участие Al'a в SAVATAGE улучшило его звучание. И поэтому, когда всё это вылилось в TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, Al стал центральной фигурой TSO. Он играет на всех этих записях — когда вы слышите по телевизору эти песни, это всё Al. Так что Эл во главе всего этого. А DeGrasso занимался многими вещами. В каком-то смысле Деграссо для меня всё ещё остаётся участником SUICIDAL TENDENCIES, хотя он играл и с другими группами. Мы вместе играли в MONTROSE, вместе играли в MEGADETH, мы много чего делали вместе, но для меня он всё ещё остаётся музыкантом из SUICIDAL TENDENCIES.

Так что иногда что-то не получается, когда не учитывается причина, по которой мы были вместе, а в том случае причиной была группа MEGADETH».




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23 окт 2023
WahrandPhain
Перевожу на русский - проект из обиженок никому не нужен. Митал это всегда музыка токсичных маскулинных ублюдков.
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