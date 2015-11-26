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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его



Thom Hazaert, давний бизнес-партнёр бывшего басиста MEGADETH, сообщил об уходе из бизнеса:



«Последние 30 лет я работал в музыкальном бизнесе (и в жизни), являясь тем человеком, который делал всё для других в ущерб себе — своим финансам, своему счастью, своему самоуважению. Я вкалывал, я едва зарабатывал деньги, я страдал. Я вкладывал всё, что у меня было, чтобы получить... Ничего. Я начинал с нуля СОТНИ раз только для того, чтобы быть снова кинутым кем-то здесь или там, а как только тяжёлая работа начинала окупаться, они бежали, чтобы рассказать всем, как я их кинул. Я довёл себя до того, что буквально умер. И может быть, это просто природа неблагодарной работы, но большинство историй о таком опыте заканчиваются тем, что меня предали те самые люди, в помощь которым я вложил все силы, а они сбежали со всем, что я создал, или разрушили это. И почему-то я всегда оказываюсь плохим парнем. Это касается и личных, и деловых отношений (которые в этом бизнесе, по сути, одно и то же).



Я знаю сотни, если не тысячи людей, которые могут или, возможно, хотели бы сказать, что я сделал для них что-то значительное, что-то, что приблизило их к их мечте. На каждую сотню таких людей найдётся несколько, которые предпочтут исказить перспективу всего того, что я сделал для них, извратить, переиначить, наврать или погрязнуть в заблуждении, чтобы сказать прямо противоположное реальности и выставить меня каким-то чудовищем.



Нет, я не идеален. Но, говоря бессмертными словами Тони Монтаны, "я никогда не трахал никого, кто бы этого не ожидал". Я честен до чёртовой матери, знаю свои слабости и всегда их избегал. Я добрый, здравомыслящий, разумный, профессиональный и уравновешенный. Я готов любому отдать последнюю рубашку и сделать всё возможное, чтобы помочь КАЖДОМУ и привнести в этот мир столько добра, сколько смогу. Но, как говорится, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.



Сейчас я нахожусь на той стадии, когда я едва могу двигаться или функционировать половину времени, у меня жуткая тревога и нет мотивации делать что-либо, откровенно говоря, не только из-за моего здоровья и горы лекарств, которые я принимаю, чтобы оставаться в живых, но и потому, что любая унция мотивации или возбуждения, надежды или радости была высосана из моей жизни этим бизнесом, который, в худшем случае, является постоянным упражнением в отклонении и/или поддержании отношений (и умиротворении) с сумасшедшими, озабоченными, токсичными и/или ненормальными людьми.



Мы живём в почти апокалиптическом мире, где каждый может сказать что угодно и разместить это в Интернете — и это будет правдой. Мир, который процветает на драме и манипуляции, где каждый хочет быть жертвой, и каждый может услышать что угодно, без контекста или фактического знания ситуации — и это будет истиной. Таков этот мир, и даже более того — этот бизнес. И это было доказано даже некоторыми из моих самых близких "друзей". Поверьте мне, если бы я хотел выливать грязь или быть жертвой или выносить на всеобщее обозрение грязное бельё, у меня его столько, что я мог бы открыть чёртову химчистку. Я верю в доверие и честь, даже когда эти люди из кожи вон лезут, чтобы нае$#@ь и уничтожить тебя.



Так что считайте это моей официальной отставкой. К чёрту музыку. Всё равно я её уже ненавижу. К чёрту музыкальный бизнес. Его и правда нет, и я ненавижу его ещё больше. (Конечно, в этом бизнесе есть много удивительных людей, которых я ЛЮБЛЮ и всегда буду любить). К чёрту социальные сети (и публичную жизнь). С этим я тоже завязал.



Моим друзьям и тем, кто поддерживал меня, хочу сказать спасибо. Лжецы, г*вноеды, шепчущиеся за спиной предатели и люди, которые притворялись моими друзьями или использовали меня, — дерзайте.



Я найду себе занятие по душе. Я хочу собирать и продавать игрушки, проводить время со своими детьми и собакой, и пытаться радоваться тому, что я жив. Может, я и на мели, но я всегда был на мели. Добро пожаловать в этот грёбаный музыкальный бизнес.



Пожелайте спокойной ночи плохому парню».







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