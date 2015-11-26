Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 264
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 43
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 34
*Новое видео KK'S PRIEST 22
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 20
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его



*
zoom
*
* *
Thom Hazaert, давний бизнес-партнёр бывшего басиста MEGADETH, сообщил об уходе из бизнеса:

«Последние 30 лет я работал в музыкальном бизнесе (и в жизни), являясь тем человеком, который делал всё для других в ущерб себе — своим финансам, своему счастью, своему самоуважению. Я вкалывал, я едва зарабатывал деньги, я страдал. Я вкладывал всё, что у меня было, чтобы получить... Ничего. Я начинал с нуля СОТНИ раз только для того, чтобы быть снова кинутым кем-то здесь или там, а как только тяжёлая работа начинала окупаться, они бежали, чтобы рассказать всем, как я их кинул. Я довёл себя до того, что буквально умер. И может быть, это просто природа неблагодарной работы, но большинство историй о таком опыте заканчиваются тем, что меня предали те самые люди, в помощь которым я вложил все силы, а они сбежали со всем, что я создал, или разрушили это. И почему-то я всегда оказываюсь плохим парнем. Это касается и личных, и деловых отношений (которые в этом бизнесе, по сути, одно и то же).

Я знаю сотни, если не тысячи людей, которые могут или, возможно, хотели бы сказать, что я сделал для них что-то значительное, что-то, что приблизило их к их мечте. На каждую сотню таких людей найдётся несколько, которые предпочтут исказить перспективу всего того, что я сделал для них, извратить, переиначить, наврать или погрязнуть в заблуждении, чтобы сказать прямо противоположное реальности и выставить меня каким-то чудовищем.

Нет, я не идеален. Но, говоря бессмертными словами Тони Монтаны, "я никогда не трахал никого, кто бы этого не ожидал". Я честен до чёртовой матери, знаю свои слабости и всегда их избегал. Я добрый, здравомыслящий, разумный, профессиональный и уравновешенный. Я готов любому отдать последнюю рубашку и сделать всё возможное, чтобы помочь КАЖДОМУ и привнести в этот мир столько добра, сколько смогу. Но, как говорится, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

Сейчас я нахожусь на той стадии, когда я едва могу двигаться или функционировать половину времени, у меня жуткая тревога и нет мотивации делать что-либо, откровенно говоря, не только из-за моего здоровья и горы лекарств, которые я принимаю, чтобы оставаться в живых, но и потому, что любая унция мотивации или возбуждения, надежды или радости была высосана из моей жизни этим бизнесом, который, в худшем случае, является постоянным упражнением в отклонении и/или поддержании отношений (и умиротворении) с сумасшедшими, озабоченными, токсичными и/или ненормальными людьми.

Мы живём в почти апокалиптическом мире, где каждый может сказать что угодно и разместить это в Интернете — и это будет правдой. Мир, который процветает на драме и манипуляции, где каждый хочет быть жертвой, и каждый может услышать что угодно, без контекста или фактического знания ситуации — и это будет истиной. Таков этот мир, и даже более того — этот бизнес. И это было доказано даже некоторыми из моих самых близких "друзей". Поверьте мне, если бы я хотел выливать грязь или быть жертвой или выносить на всеобщее обозрение грязное бельё, у меня его столько, что я мог бы открыть чёртову химчистку. Я верю в доверие и честь, даже когда эти люди из кожи вон лезут, чтобы нае$#@ь и уничтожить тебя.

Так что считайте это моей официальной отставкой. К чёрту музыку. Всё равно я её уже ненавижу. К чёрту музыкальный бизнес. Его и правда нет, и я ненавижу его ещё больше. (Конечно, в этом бизнесе есть много удивительных людей, которых я ЛЮБЛЮ и всегда буду любить). К чёрту социальные сети (и публичную жизнь). С этим я тоже завязал.

Моим друзьям и тем, кто поддерживал меня, хочу сказать спасибо. Лжецы, г*вноеды, шепчущиеся за спиной предатели и люди, которые притворялись моими друзьями или использовали меня, — дерзайте.

Я найду себе занятие по душе. Я хочу собирать и продавать игрушки, проводить время со своими детьми и собакой, и пытаться радоваться тому, что я жив. Может, я и на мели, но я всегда был на мели. Добро пожаловать в этот грёбаный музыкальный бизнес.

Пожелайте спокойной ночи плохому парню».

DAVID ELLEFSON



Like!+5Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


19 июн 2021, 16:36		Ноpм Эллефсон теpебнул, что даже далёкий от всей этой истоpии Хазеpт постpадал, как соучастник бизнеса. Эллефсону так вообще, похоже, кpанты во всех сфеpах. Только в поpно доpoга откpыта.

Svarg_1349


19 июн 2021, 16:54		Я думаю, Джуниор здесь не при чем. У него у самого все полетело к хуям полным, соответственно у партнера тоже и судя по контексту, чувак просто выгорел и дико устал. Музыкальная деятельность это реально крайне неблагодарное занятие, потому-что таких как Эксл Роуз единицы.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1292

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом