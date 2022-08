сегодня



DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»



DAVID ELLEFSON в программе "The Killing Chronicles" рассказал о том, какими были демо-версии первых песен MEGADETH:



«Широко известно, что альбом "Killing Is My Business… And Business Is Good!" — один из самых быстрых трэш-альбомов, когда-либо появлявшихся на свет. Однако быстрый темп у группы был не всегда. Когда мы организовали нашу команду и сочиняли первую партию песен в середине или конце 1983 года, темп был гораздо медленнее. Практически в темпе BLACK SABBATH. Я помню, что песня "The Skull Beneath the Skin" была записана почти в два раза медленнее, что придало ей чудовищный грув и тяжесть. То же самое было и с "Chosen Ones", что позволило мне играть басовые партии пальцами в манере Geezer'a Butler'a.



Однако однажды в наш почтовый ящик пришло письмо от фаната, адресованное Dave'у [Mustaine'y], в котором говорилось: "Надеюсь, ваша новая группа будет быстрее METALLICA", и всё... Игра окончена! В ту ночь на репетиции все темпы были резко увеличены (минимум на 20–40 ударов в минуту!), и таким образом пластинка KIMB стала настоящим поворотным пунктом на пути к тому, чтобы скорость стала главной визитной карточкой крутости у отцов-основателей жанра трэш. EXODUS уже были чертовски быстры, и как только Kerry King увидел их вживую, SLAYER последовали их примеру.



В туре "Kings of Thrash" мы с удовольствием подчеркнём эти более тонкие детали песен, не теряя при этом "зубок", которые сделали альбом основным в трэш-металле спустя многие годы».











