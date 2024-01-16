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DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»



В интервью для последнего эпизода "The Garza Podcast" бывший басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, каково это — играть в группе с Dave'ом Mustaine'ом:



«Его музыкальное мастерство, его способность продать идею — это прекрасная сторона Dave'a. Знаете, чему я у него научился? В комнате могли находиться ещё четыре участника, и их идеи могли быть не хуже или лучше, чем у Dave'a, но Dave умел убедить вас, что его идея — самая лучшая. И я думаю, что именно это и требовалось. И с Yngwie [Malmsteen] то же самое. У Yngwie была способность, помимо его невероятного, уникального мастерства, которого в то время не было ни у кого, мы не слышали такого звука раньше. И, наверное, с Dave'ом появилось новое звучание — в METALLICA и далее, которое было действительно новым. Это было что-то вроде: "Вот это да, я не слышал этого раньше". То же самое я почувствовал, когда встретил Dave'a. Создалось примерно такое ощущение: "Я не слышал этого раньше. Это нечто совершенно новое. Это превосходно звучит". Но у него была убеждённость в том, как он заставит вас принять его идею, и он был настолько хорошим продавцом, что вы сами верили в это. И это было важной частью его работы. Об этом можно прочитать в его интервью.



Когда он выступает на сцене, в нём чувствуется убежденность. Ted Nugent был таким же. Когда Ted в комнате, вы чувствуете, что он контролирует ситуацию. И я всегда чувствовал это, стоя на сцене с Dave'ом. Я всегда думал: "Я рад, что стою за ним", потому что он контролировал ситуацию. Если кто-нибудь начинал его оскорблять, он сразу же пресекал это. 60,000 человек просто ахали. У него есть такая способность. Поэтому он и стал рок-звездой».







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