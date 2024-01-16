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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»



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В интервью для последнего эпизода "The Garza Podcast" бывший басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, каково это — играть в группе с Dave'ом Mustaine'ом:

«Его музыкальное мастерство, его способность продать идею — это прекрасная сторона Dave'a. Знаете, чему я у него научился? В комнате могли находиться ещё четыре участника, и их идеи могли быть не хуже или лучше, чем у Dave'a, но Dave умел убедить вас, что его идея — самая лучшая. И я думаю, что именно это и требовалось. И с Yngwie [Malmsteen] то же самое. У Yngwie была способность, помимо его невероятного, уникального мастерства, которого в то время не было ни у кого, мы не слышали такого звука раньше. И, наверное, с Dave'ом появилось новое звучание — в METALLICA и далее, которое было действительно новым. Это было что-то вроде: "Вот это да, я не слышал этого раньше". То же самое я почувствовал, когда встретил Dave'a. Создалось примерно такое ощущение: "Я не слышал этого раньше. Это нечто совершенно новое. Это превосходно звучит". Но у него была убеждённость в том, как он заставит вас принять его идею, и он был настолько хорошим продавцом, что вы сами верили в это. И это было важной частью его работы. Об этом можно прочитать в его интервью.

Когда он выступает на сцене, в нём чувствуется убежденность. Ted Nugent был таким же. Когда Ted в комнате, вы чувствуете, что он контролирует ситуацию. И я всегда чувствовал это, стоя на сцене с Dave'ом. Я всегда думал: "Я рад, что стою за ним", потому что он контролировал ситуацию. Если кто-нибудь начинал его оскорблять, он сразу же пресекал это. 60,000 человек просто ахали. У него есть такая способность. Поэтому он и стал рок-звездой».




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16 янв 2024
гладиатор
Мастер пиара за счёт Металлики.
Like!1  Dislike!1
16 янв 2024
father
Но идею подрочить на вебку предложил не Мастейн
16 янв 2024
Орион
father, кто знает...кто знает...
16 янв 2024
n
nkatsy
"-Вынь свой язык из моей жопы, Гарри. Обычно так лижут псы. Ты ведь не собака, правда, Гарри?
-Нет. Нет, я не собака.
-И тем не менее, по всем параметрам, кроме верности, конечно, ты самая настоящая собака…"© Большой куш / Snatch

просмотров: 1028

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