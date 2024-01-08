Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 68
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 24
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 18
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 18
*RAGE AGAINST THE MACHINE всё 16
*Профессиональное видео полного выступления KK's PRIEST 13
*Новый альбом CEMETERY OF SCREAM доступен для прослушивания 12
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 9
*BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 68
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 24
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 18
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 18
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



8 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»

6 дек 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»

20 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»

15 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»

14 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA

23 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами

21 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей

19 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»

29 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH

23 авг 2023 : 		 Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?

11 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»

3 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»

15 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE

10 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»

9 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»

6 мар 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»

20 фев 2023 : 		 GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON

15 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»

6 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»

28 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA

6 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH

22 дек 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах

21 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки

31 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается

28 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях

13 сен 2022 : 		 Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»



zoom
В новом интервью подкасту "Disturbing The Priest" бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о том, как ему удалось сосредоточиться на новых проектах и продолжить карьеру после своего ухода из группы почти три года назад:  

«Мне оказали просто ошеломляющую, действительно единодушную поддержку, многие говорили: "Чувак, продолжай, брат". Потому что послушайте, это рок-н-ролл. Большую часть своей карьеры я играл в одной из этих шумных, очень известных групп. Как можно было ожидать чего-то другого? Это всё равно что быть в SЕХ PISTOLS. Так что реальность такова, что сейчас наступает время разобщения.

Я уже был в подобной ситуации 20 лет назад, когда группа MEGADETH была распущена, и я работал над F5 и ещё кое-чем. Но тогда ещё не настало время для самостоятельной работы, и я чувствую, что сейчас оно пришло. Я вернулся в MEGADETH на 11 лет, и произошло много замечательных событий, включая премию "Грэмми", но я чувствую, что есть много того, что я так и не смог сказать. И это нормально — группы такие, какие есть: вы вместе, пока это возможно, но я чувствую, что сейчас наступил подходящий момент. Я написал много музыки. Я сотрудничал со многими разными людьми — Джеффом Скоттом Сото, ребятами из DIETH, мы снова вместе работаем с бывшими гитаристами MEGADETH Джеффом Янгом и Крисом Поландом, так что есть не только братство прошлого семейного древа, но и новые развилки и ветви, которые расширяют это семейное древо и добавляют в него что-то ещё.

Я всегда размышлял так: прежде всего, нравятся ли мне люди и нравится ли мне музыка? Это всегда первое. Это как бы возвращает нас к тому, с чего мы все начинали. Помните, как мы все думали: "Боже, разве не здорово быть в группе? Мы захватим весь мир. Мы все будем лучшими друзьями". А потом ты вникаешь — если ты работаешь на радио, это то же самое, — вникаешь в музыкальный бизнес и понимаешь, что да, дело совсем не в этом. Это работа, и ты делаешь свою работу, чтобы получить свой чек. А играть на басу и быть в группе — это одно и то же, чувак. Занимайся своим делом, пеки печенье. И я ненавижу такое мышление. Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв — "работа". Я использую другое — "играть": "Давайте играть музыку". Мы с Джеффом Янгом сегодня утром разговаривали по телефону о всякой всячине, и мы друг друга воодушевляем. Мы взяли в руки гитары не для того, чтобы идти на фабрику и работать. Мы взяли гитары, чтобы делать это — встречаться с друзьями, сидеть с ними и говорить о музыке весь день. Давайте делать это. Так веселее».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
В слове "дрочка" тоже 6 букв.
Like!1
8 янв 2024
Damien
"Мы с Джеффом Янгом сегодня утром разговаривали по телефону о всякой всячине, и мы друг друга воодушевляем. Мы взяли в руки гитары не для того, чтобы идти на фабрику и работать. Мы взяли гитары, чтобы делать это — встречаться с друзьями, сидеть с ними и говорить о музыке весь день. Давайте делать это. Так веселее"

Да, так и впрямь веселее. Эллефсон, хватит ныть! Твой бывший босс, повыгонявший в разное время из группы огромное количество великолепных музыкантов, исполнителей экстра-класса, никогда и никуда не выгонит только самого себя - ВОТ О ЧЕМ ВСЕГДА ПОМНИ, ДЕЙВ :))
8 янв 2024
olly71
Damien, в марте 2002 года его бывший босс выгнал из группы самого себя а именно заявил об уходе из группы ..... через неделю оставшиеся трое обьявили о роспуске группы... наверно понимали что Megadeth это на 80 -90 - 99% это он а уже оставшееся кто то другой.
Like!1
8 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, а именно так и было, Дэйв заявил, что уходит из группы?
8 янв 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, да вроде было даже официальное сообщение для прессы ( я сам его не видел но Мастейн на офф сайте позже об этом говорил ) . Короче в последнюю неделю марта 2002 Мастейн поняв что из за проблем с рукой не может больше играть и рука не восстанавливается решил сам уйти из группы ( а не закрыть её как многие думают ) . Оставшиеся трое Элеффсон Де Грассо и Питрелли неделю думали что делать даже думали поискать нового певца ( кстати в прошлом году Элеффсон в одном из интервью об этом вскользь упоминал ) . Но видать разум всё таки преобладал над возможностью порулить столь раскрученной вывеской . И через неделю примерно отавшиеся обьявили о закрытии группы.

просмотров: 1184

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом