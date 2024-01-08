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DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»



В новом интервью подкасту "Disturbing The Priest" бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о том, как ему удалось сосредоточиться на новых проектах и продолжить карьеру после своего ухода из группы почти три года назад:



«Мне оказали просто ошеломляющую, действительно единодушную поддержку, многие говорили: "Чувак, продолжай, брат". Потому что послушайте, это рок-н-ролл. Большую часть своей карьеры я играл в одной из этих шумных, очень известных групп. Как можно было ожидать чего-то другого? Это всё равно что быть в SЕХ PISTOLS. Так что реальность такова, что сейчас наступает время разобщения.



Я уже был в подобной ситуации 20 лет назад, когда группа MEGADETH была распущена, и я работал над F5 и ещё кое-чем. Но тогда ещё не настало время для самостоятельной работы, и я чувствую, что сейчас оно пришло. Я вернулся в MEGADETH на 11 лет, и произошло много замечательных событий, включая премию "Грэмми", но я чувствую, что есть много того, что я так и не смог сказать. И это нормально — группы такие, какие есть: вы вместе, пока это возможно, но я чувствую, что сейчас наступил подходящий момент. Я написал много музыки. Я сотрудничал со многими разными людьми — Джеффом Скоттом Сото, ребятами из DIETH, мы снова вместе работаем с бывшими гитаристами MEGADETH Джеффом Янгом и Крисом Поландом, так что есть не только братство прошлого семейного древа, но и новые развилки и ветви, которые расширяют это семейное древо и добавляют в него что-то ещё.



Я всегда размышлял так: прежде всего, нравятся ли мне люди и нравится ли мне музыка? Это всегда первое. Это как бы возвращает нас к тому, с чего мы все начинали. Помните, как мы все думали: "Боже, разве не здорово быть в группе? Мы захватим весь мир. Мы все будем лучшими друзьями". А потом ты вникаешь — если ты работаешь на радио, это то же самое, — вникаешь в музыкальный бизнес и понимаешь, что да, дело совсем не в этом. Это работа, и ты делаешь свою работу, чтобы получить свой чек. А играть на басу и быть в группе — это одно и то же, чувак. Занимайся своим делом, пеки печенье. И я ненавижу такое мышление. Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв — "работа". Я использую другое — "играть": "Давайте играть музыку". Мы с Джеффом Янгом сегодня утром разговаривали по телефону о всякой всячине, и мы друг друга воодушевляем. Мы взяли в руки гитары не для того, чтобы идти на фабрику и работать. Мы взяли гитары, чтобы делать это — встречаться с друзьями, сидеть с ними и говорить о музыке весь день. Давайте делать это. Так веселее».







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