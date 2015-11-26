16 ноя 2021



DAVID ELLEFSON — о выборе проектов



DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как он выбирает проекты, в которых будет принимать участие:



«Каждый раз, когда я занимался музыкой ради денег, денег никогда не хватало, а музыка мне точно никогда не нравилась [смеётся]. Если вам нравится музыка, если вам нравится творческий процесс, может быть, в этом и нет больших денег, но меня это не волнует, потому что я по-настоящему наслаждаюсь процессом. Так что я научился... Счета, так или иначе, всегда оплачивались. Просто скажи "да", оденься, покажись, зайди в комнату, принеси свой бас, будь в тонусе, приди вовремя, выгляди лучше всех, играй лучше всех, будь лучше всех и приходи с лучшим настроением. Каждое выступление — это прослушивание для следующего выступления. Поэтому важно то, как вы появляетесь в группе, а иногда и то, как вы уходите. Потому что всё не вечно, и то, как ты уходишь или если у тебя что-то не получается... Я помню, как [легендарный барабанщик] Vinny Appice сказал (он вроде бы говорил это о BLACK SABBATH): "Знаешь, некоторые люди дерутся за то, чтобы остаться изо всех сил, вместо того, чтобы просто принять: "Эх, всё это было, но оно закончилось". На самом деле даже мой друг Drew [Fortier], гитарист THE LUCID, с которым мы недавно общались, сказал мне, чтобы я не грустил о том, что всё закончилось. Радуйся, что это вообще у тебя было. Иногда, когда ты смотришь на это, то думаешь: "Да, это было круто". Что бы это ни было — отношения, группа, книга. Радуйся, что это вообще случилось в твоей жизни, чувак, наслаждайся тем, что было, и переходи к следующему. Дальше обязательно будет что-то ещё!»







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