Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 69
*Новая песня SLIPKNOT 39
*DISTURBED хотят писать 34
*Обложка альбома и новая песня SCORPIONS 18
*Концертное видео MEGADETH 16
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



16 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о выборе проектов

14 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы

12 ноя 2021 : 		 Закажи ролик у DAVID ELLEFSON

11 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»

9 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»

8 ноя 2021 : 		 Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON

4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
Показать далее
| - |

|||| 16 ноя 2021

DAVID ELLEFSON — о выборе проектов



*
zoom
*
* *
DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как он выбирает проекты, в которых будет принимать участие:

«Каждый раз, когда я занимался музыкой ради денег, денег никогда не хватало, а музыка мне точно никогда не нравилась [смеётся]. Если вам нравится музыка, если вам нравится творческий процесс, может быть, в этом и нет больших денег, но меня это не волнует, потому что я по-настоящему наслаждаюсь процессом. Так что я научился... Счета, так или иначе, всегда оплачивались. Просто скажи "да", оденься, покажись, зайди в комнату, принеси свой бас, будь в тонусе, приди вовремя, выгляди лучше всех, играй лучше всех, будь лучше всех и приходи с лучшим настроением. Каждое выступление — это прослушивание для следующего выступления. Поэтому важно то, как вы появляетесь в группе, а иногда и то, как вы уходите. Потому что всё не вечно, и то, как ты уходишь или если у тебя что-то не получается... Я помню, как [легендарный барабанщик] Vinny Appice сказал (он вроде бы говорил это о BLACK SABBATH): "Знаешь, некоторые люди дерутся за то, чтобы остаться изо всех сил, вместо того, чтобы просто принять: "Эх, всё это было, но оно закончилось". На самом деле даже мой друг Drew [Fortier], гитарист THE LUCID, с которым мы недавно общались, сказал мне, чтобы я не грустил о том, что всё закончилось. Радуйся, что это вообще у тебя было. Иногда, когда ты смотришь на это, то думаешь: "Да, это было круто". Что бы это ни было — отношения, группа, книга. Радуйся, что это вообще случилось в твоей жизни, чувак, наслаждайся тем, что было, и переходи к следующему. Дальше обязательно будет что-то ещё!»

Ex-MEGADETH Bassist DAVID ELLEFSON:





Like!+6Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 3 )

kircore


16 ноя 2021, 19:07		Выглядит он тут точно не лучше всех.

olly71


16 ноя 2021, 20:26		Так 57 лет чуваку на днях исполнилось . К тому же полгода назад потерял высокоплачиваемую стабильную работу + эндосерские контракты с которых тоже стабильно капало + обанкротился личный кофейный бизнес и скорее всего развёлся или дело идёт к этому . Чел потерял почти всё . Так что выглядит соответственно.

Nepalcev


16 ноя 2021, 22:36		https://www.jacksonguitars.com/en/basses/x-series/x-series-signature-david-ellefson-concert-bass-cbx-v/2916949521.html


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1105

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом