Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл



Басист MEGADETH David Ellefson и вокалист SONS OF APOLLO Jeff Scott Soto объединили усилия в работе над новым проектом под названием ELLEFSON-SOTO. К ним присоединились итальянский гитарист Andy Martongelli и барабанщик Paolo Caridi, которые ранее работали с David'ом над сольным проектом ELLEFSON.



David ответил на вопрос Chris'a Akin'a из "The Classic Metal Show" о том, как будет звучать ELLEFSON-SOTO:



«Я смотрю на это так. Когда люди приходят ко мне, они говорят: "О, чувак. Это же трэш" и "Это тяжёлый материал", в том смысле, что я уже в величайшей трэш-группе в истории мира, так что мне больше нигде не нужно заниматься трэшем. Я занимаюсь этим в MEGADETH. Я играю с парнем [Дэйвом Мастейном], который изобрёл этот жанр. Так что когда я делаю другие вещи, мне доставляет удовольствие расширять рамки. И я всегда сочиняю. Я привношу в MEGADETH определённые вещи, которые, как я думаю, подходят для этого стиля. Есть много вещей, которые я сочиняю, но они не подходят, и тогда я не предлагаю их.



Некоторые темы, над которыми мы с Jeff'ом и Andy работаем, довольно прогрессивны. И мы можем заниматься ими благодаря возможностям, которые у нас есть. Так что определённо нет недостатка в музыкальности. Вы скажете: "Это серьёзные ребята. Они знают, что делают". Так что это хорошо. И я думаю, честно говоря, люди могут этого ожидать. Я знаю, что для Andy, который на несколько лет моложе нас с Jeff'ом, и приехал из Европы, это довольно хороший барометр; это та температура, которая в самый раз. Он даже сказал: "Давай, Jeff. Я викинг. Давай. Все мы в Европе просто думаем, что это..." Точно так же, как люди знают меня по "Peace Sells... But Who's Buying?" и "Holy Wars", жребий был брошен Jeff'у с ранних дней Yngwie [Malmsteen'a], а в последнее время она работал с SONS OF APOLLO и над сольными вещами.



Я думаю, что фанаты хотят видеть нас в определённой сфере. Но в то же время мы можем и рискнуть. На самом деле самая первая песня, которую Jeff исполнил в прошлом году, была балладой. Что, как по мне, было здорово, потому что я знаю, что Jeff умеет петь тяжёлые вещи... Так что, честно говоря, первое, над чем мы с Джеффом работали, это не какая-то неоклассическая металлическая штука Вивальди. И я, честно говоря, очень обрадовался, сказав: "Ладно, у нас есть много вариантов того, что мы можем сделать". Я думаю, что именно тогда мы начали работать над разными идеями. Это нас воодушевило, и мы сказали: "Ух ты, у нас широкие возможности. Мы не ограничиваем себя только узким профилем».



Jeff добавил от себя пару слов насчёт ELLEFSON-SOTO:



«Да, альбом будет тяжёлым. В нём много классического влияния, потому что мы пришли из этого мира. Мы не пытаемся изобрести колесо заново, мы просто пытаемся сделать нашу собственную версию, наш собственный цвет, нашу собственную форму колеса. Именно это мы и делаем. В нём будут отличные моменты — отличные вокал, мелодии и фишки. И, как я уже сказал, он будет тяжёлым, но я думаю, что мы также начнём использовать другие вещи, чтобы создать наш собственный маленький бренд, нашу собственную маленькую версию того, что, как мы думаем, лучше всего сработает. И это одна из важнейших вещей в сотрудничестве с David'ом. Он не говорит: "Всё должно быть вот так". И если я посылал ему что-нибудь, любые песни, что мы делали, я не получал ответа из серии: "Ну ладно. Думаю, вот так будет лучше". Мы почти каждый раз попадаем в яблочко. Как и во всём: "Я послушал это. И я подумал, может быть, если ты захочешь сделать гармонию с этим, или, может быть, удалить это и добавить это..." Это само собой разумеется; это случается с любым и со всеми, с кем ты сотрудничаешь. Подход к тому, как мы совместно работаем, очень простой и прекрасный, но в то же время мы изобретаем что-то, что звучит как мы сами».

























