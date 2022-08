сегодня



DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша



В новом интервью Yes! You CAN Play Guitar! бывший басист MEGADETH Davide Ellefson ответил на вопрос о том, кого бы он включил в так называемую «большую четвёрку» трэш-металла 1980-х, в которую входят METALLICA, MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX, если бы её можно было расширить до «большой пятёрки»:



«Я думаю, если бы вы вообще подобный вопрос возник, это была бы "Большая шестёрка", потому что нужно было бы добавить EXODUS, а затем, вероятно, OVERKILL. Потому что придётся взять группы с Западного и Восточного побережья, так как я считаю, что так было бы правильно.



Если бы была "большая пятёрка", то это точно были бы EXODUS, потому что оттуда гитарист METALLICA Kirk Hammett. Они были основой сцены. Я помню, как гитарист SLAYER Kerry King сказал мне: "Барабанщик EXODUS Tom Hunting просто потрясный. Он — тот самый".



После того, как Kerry поиграл с MEGADETH в 1984 году, он встретил ребят из EXODUS, увидел, как играют EXODUS, узнал, как играет Tom Hunting, вернулся домой и заставил барабанщика SLAYER Dave'a Lombardo играть как Tom Hunting [cмеётся]. Вот почему SLAYER так быстро набрали обороты. Те пять концертов, которые Kerry провёл с нами и которые привели нас на сцену области Залива, открыли ему глаза: "Ого. Вот как это делается". А потом он вернулся в Лос-Анджелес и продолжил работу с MEGADETH, после чего вернулся в SLAYER. Но он привёл SLAYER в форму, потому что он увидел... Он своими глазами увидел то, чем на самом деле был трэш-металл из района Залива, и это помогло SLAYER стать SLAYER».







