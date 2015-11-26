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David Ellefson

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20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
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|||| 20 окт 2021

Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»



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Frank Bello в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о перспективах ALTITUDES & ATTITUDE:

«Не в ближайшем будущем. Возможно, я сначала выпущу [какой-нибудь сольный] материал. Но если вам нравятся ALTITUDES & ATTITUDE, если честно, люди, которые слышали [мой сольный материал], сказали, что он звучит как продолжение ALTITUDES & ATTITUDE, чему я очень рад.

David — мой друг, чтобы вы знали, ребята. Я люблю этого парня. Я разговаривал с ним два дня назад; мы переписывались. У него есть ещё одна группа под названием LUCID, которую я хочу похвалить. И альбом получился хороший. Надеюсь, у него всё получится. Так что я его поддерживаю... Он хороший чувак, много знающий и понимающий, он мой друг, и я его люблю, вот!»

ANTHRAX





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