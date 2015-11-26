20 окт 2021



Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»



Frank Bello в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о перспективах ALTITUDES & ATTITUDE:



«Не в ближайшем будущем. Возможно, я сначала выпущу [какой-нибудь сольный] материал. Но если вам нравятся ALTITUDES & ATTITUDE, если честно, люди, которые слышали [мой сольный материал], сказали, что он звучит как продолжение ALTITUDES & ATTITUDE, чему я очень рад.



David — мой друг, чтобы вы знали, ребята. Я люблю этого парня. Я разговаривал с ним два дня назад; мы переписывались. У него есть ещё одна группа под названием LUCID, которую я хочу похвалить. И альбом получился хороший. Надеюсь, у него всё получится. Так что я его поддерживаю... Он хороший чувак, много знающий и понимающий, он мой друг, и я его люблю, вот!»







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