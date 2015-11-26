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David Ellefson

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29 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON стал бароном

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4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

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|||| 29 ноя 2021

DAVID ELLEFSON стал бароном



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По словам DAVID'a ELLEFSON'a, недавно он получил титул барона от Силенд — самого маленького независимого государства в мире.

Силенд — это виртуальное государство, провозглашённое в 1967 году британским отставным майором Пэдди Роем Бейтсом. В некоторых публикациях называется «непризнанным государством». Претендует на суверенитет над территорией морской платформы в Северном море в 10 километрах от побережья Великобритании и на территориальные воды вокруг. Бейтс провозгласил себя монархом Силенда, а свою семью - правящей династией. Они и лица, считающие себя подданными Силенда, ведут деятельность по созданию и развитию атрибутики этого княжества, аналогичную атрибутике государств мира. Первая конституция Силенда вступила в силу в 1975 году.

Для финансирования операционных расходов Силенд, включая двух сотрудников охраны, которые живут на территории микрогосударства круглый год, онлайн-магазин Sealand продает футболки, марки и королевские титулы. Титул лорда, леди, барона или баронессы стоит $44,99. Чтобы получить титул сэра или кавалерственной дамы, вам придется выложить $129,99.

Ex-MEGADETH Bassist DAVID ELLEFSON Becomes A





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


29 ноя 2021, 21:10		Барон никогда не существовавшего гос-Твардовского - это конечно же важный титул! Да будь он хоть в настоящем…

grgr


29 ноя 2021, 23:58		Офоршмачился на весь мир, барон бля задроченский.

ElectricRetard


30 ноя 2021, 00:40		>Офоршмачился на весь мир
Фарту Масти!111


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