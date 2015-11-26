DAVID ELLEFSON стал бароном

По словам DAVID'a ELLEFSON'a, недавно он получил титул барона от Силенд — самого маленького независимого государства в мире.
Силенд — это виртуальное государство, провозглашённое в 1967 году британским отставным майором Пэдди Роем Бейтсом. В некоторых публикациях называется «непризнанным государством». Претендует на суверенитет над территорией морской платформы в Северном море в 10 километрах от побережья Великобритании и на территориальные воды вокруг. Бейтс провозгласил себя монархом Силенда, а свою семью - правящей династией. Они и лица, считающие себя подданными Силенда, ведут деятельность по созданию и развитию атрибутики этого княжества, аналогичную атрибутике государств мира. Первая конституция Силенда вступила в силу в 1975 году.
Для финансирования операционных расходов Силенд, включая двух сотрудников охраны, которые живут на территории микрогосударства круглый год, онлайн-магазин Sealand продает футболки, марки и королевские титулы. Титул лорда, леди, барона или баронессы стоит $44,99. Чтобы получить титул сэра или кавалерственной дамы, вам придется выложить $129,99.
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