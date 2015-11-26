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David Ellefson

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4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»



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DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, когда он впервые сходил на концерт:

«Это были KISS. Думаю, что это было 6 или 7 февраля 1977 года в Met Center, Bloomington, Minnesota, в Minneapolis'е, они были в туре "Rock And Roll Over". Открывали концерт URIAH HEEP. Мне было 13 лет, и я помню, что билеты стоили пять и шесть долларов. Большие деньги, верно? Я думаю, что мне достались пятидолларовые [билеты]. Я купил их заблаговременно. Моя мама и её подруга взяли меня, моего хорошего друга Грега — мы были фанатами KISS в начальной школе — и моего брата с одним из его друзей. Мой брат не был настоящим фанатом — ему нравились Элтон Джон и BAY CITY ROLLERS».

DAVID ELLEFSON Recalls His First KISS Concert Experience:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hackneyed666


4 ноя 2021, 15:23		какой хороший заголовок.. =D

Jack of Diamonds


4 ноя 2021, 16:32		Интервьюирша хорошая, интересно взял у нее скайп?


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