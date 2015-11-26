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DAVID ELLEFSON : «Первыми у меня были KISS»



DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, когда он впервые сходил на концерт:



«Это были KISS. Думаю, что это было 6 или 7 февраля 1977 года в Met Center, Bloomington, Minnesota, в Minneapolis'е, они были в туре "Rock And Roll Over". Открывали концерт URIAH HEEP. Мне было 13 лет, и я помню, что билеты стоили пять и шесть долларов. Большие деньги, верно? Я думаю, что мне достались пятидолларовые [билеты]. Я купил их заблаговременно. Моя мама и её подруга взяли меня, моего хорошего друга Грега — мы были фанатами KISS в начальной школе — и моего брата с одним из его друзей. Мой брат не был настоящим фанатом — ему нравились Элтон Джон и BAY CITY ROLLERS».







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