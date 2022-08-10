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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»



В новом интервью "Real Music With Gary Stuckey" бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о взлётах и падениях в своей сорокалетней музыкальной карьере, включая свой уход из группы, лидером которой является Dave Mustaine:



«Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, очень быстро, когда попадаешь в передрягу. Но все хотят быть рядом с тобой, когда ты получаешь свою Грэмми.



Послушайте, жизнь — это... Ты никогда не находишься на вершине всё время. Жизнь бурлит и течёт, карьера тоже. Мне посчастливилось сделать карьеру музыканта, и мне пришлось пройти через приливы и отливы, через хорошее, плохое, всякое — увидеть всё это иногда изнутри, иногда снаружи.



В начале 90-х, когда мы думали, что всё идёт как по маслу, появилась музыка Сиэтла. Никто не ожидал такого развития событий. Так что действуют всевозможные внутренние и внешние силы, и я думаю, что главное в том, чтобы быть активным, чтобы суметь выдержать бури, выйти с другой стороны и продолжать зажигать».



David сказал о том, как важно ладить с музыкантами, с которыми играешь:



«Я бывал в ситуациях с людьми, которые были просто невыносимы, и каким-то образом ты просто учишься делать так, чтобы всё работало. Иногда успех становится золотой клеткой, и тебе просто нужно заставить всё работать. И, к сожалению, в таких ситуациях часто приходится идти на компромисс со своей моралью, своими убеждениями, своей личностью, потому что вы думаете: "Если мы сможем добраться до другого берега океана, прежде чем утонем, то всё будет хорошо". А потом вы добираетесь до другого берега, звонит телефон, и вам говорят: "Эй, у нас есть ещё один океан, который вам нужно пересечь", и вы решаете сделать это снова. [Смеётся].



Правда состоит в том, что иногда вознаграждение за музыку и выступление на сцене, успех и возможность чувствовать себя комфортно, а также средства к существованию — всё это звенья одной цепи. Вы не можете основываться только на одной или двух вещах, особенно когда вы в музыкальном "бизнесе". Если бы речь шла только о том, чтобы всегда получать удовольствие, то многие люди работали бы на подённой работе и получали бы от этого удовольствие. Но когда ты хочешь победить и сделать музыку своим бизнесом, ты должен стать хозяином положения и понять, что не всё пойдёт по-твоему. И я думаю, что это самое трудное — научиться идти на компромисс и понимать, какие битвы ты хочешь выиграть, а на каком холме ты готов умереть. И часто большинство из них кажутся горами, но на самом деле это просто кротовые холмики [смеётся]; на самом деле они не такие уж и большие. И, возможно, это всё из-за моего воспитания на Среднем Западе, где я научился чаще "плыть по течению" в таких вещах».







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