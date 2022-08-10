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*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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David Ellefson

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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»



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В новом интервью "Real Music With Gary Stuckey" бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о взлётах и падениях в своей сорокалетней музыкальной карьере, включая свой уход из группы, лидером которой является Dave Mustaine:

«Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, очень быстро, когда попадаешь в передрягу. Но все хотят быть рядом с тобой, когда ты получаешь свою Грэмми.

Послушайте, жизнь — это... Ты никогда не находишься на вершине всё время. Жизнь бурлит и течёт, карьера тоже. Мне посчастливилось сделать карьеру музыканта, и мне пришлось пройти через приливы и отливы, через хорошее, плохое, всякое — увидеть всё это иногда изнутри, иногда снаружи.

В начале 90-х, когда мы думали, что всё идёт как по маслу, появилась музыка Сиэтла. Никто не ожидал такого развития событий. Так что действуют всевозможные внутренние и внешние силы, и я думаю, что главное в том, чтобы быть активным, чтобы суметь выдержать бури, выйти с другой стороны и продолжать зажигать».

David сказал о том, как важно ладить с музыкантами, с которыми играешь:

«Я бывал в ситуациях с людьми, которые были просто невыносимы, и каким-то образом ты просто учишься делать так, чтобы всё работало. Иногда успех становится золотой клеткой, и тебе просто нужно заставить всё работать. И, к сожалению, в таких ситуациях часто приходится идти на компромисс со своей моралью, своими убеждениями, своей личностью, потому что вы думаете: "Если мы сможем добраться до другого берега океана, прежде чем утонем, то всё будет хорошо". А потом вы добираетесь до другого берега, звонит телефон, и вам говорят: "Эй, у нас есть ещё один океан, который вам нужно пересечь", и вы решаете сделать это снова. [Смеётся].

Правда состоит в том, что иногда вознаграждение за музыку и выступление на сцене, успех и возможность чувствовать себя комфортно, а также средства к существованию — всё это звенья одной цепи. Вы не можете основываться только на одной или двух вещах, особенно когда вы в музыкальном "бизнесе". Если бы речь шла только о том, чтобы всегда получать удовольствие, то многие люди работали бы на подённой работе и получали бы от этого удовольствие. Но когда ты хочешь победить и сделать музыку своим бизнесом, ты должен стать хозяином положения и понять, что не всё пойдёт по-твоему. И я думаю, что это самое трудное — научиться идти на компромисс и понимать, какие битвы ты хочешь выиграть, а на каком холме ты готов умереть. И часто большинство из них кажутся горами, но на самом деле это просто кротовые холмики [смеётся]; на самом деле они не такие уж и большие. И, возможно, это всё из-за моего воспитания на Среднем Западе, где я научился чаще "плыть по течению" в таких вещах».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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10 авг 2022
Atheist666
Такой опытный дядька, а погорел как школьник.
10 авг 2022
father
Atheist666, действительно, он всегда максимально грамотные вещи говорил, и такой косяк допустил, уму непостижимо просто
10 авг 2022
Kliops144
Atheist666, пороки, они такие.
10 авг 2022
gravitgroove
Снова Сиэтл всплыл в байках у сеновала. Никому не дает покоя быстрый взлет “Ten” Pearl Jam и набившего оскомину “Nevermind” Nirvana, при этом рейтинги того же на четверть синтипоп’ового “Hysteria” DL обсуждениям не подвергается, почему-то, в окрасе досады за традиционное звучание рёк-энь-рёлля.
Да и глупее все это кажется, когда знаешь, что «Сиэттл» ворвался в мейнстрим еще до выхода самой коммерческой пластинки Megadeth.
Like!1
10 авг 2022
Atheist666
gravitgroove, но в итоге трэш-ветераны пережили и гранж, и ню-метал.
10 авг 2022
gravitgroove
Atheist666, пережить не значит занять Олимп. Все эти гранжевые пластинки так же покупаются, просто не в больших масштабах. И не забываем, что учитывается в основном американский и британский рынок. Ню-метал тоже живет в лице самых топовых исполнителей. Все уравнялось. Metallica никогда горя не знали. Iron Maiden начали гонять по небольшим площадкам из больших залов на 15к человек и стадионов только потому, что любовь сложившейся аудитории к Дикинсону настолько укоренилась, что группу частично похоронили старые фанаты, а новые еще не повзрослели или не могли получить эту музыку, потому что в Пердеевке или в индийском Калькутта не провели интернет. С Priest такая же история, имхо. Ну новое поколение всегда идет за рекламой, всегда ищет артистов более молодого поколения, на которых они смотрят с горящими глазами, как на старшего брата, а тогда этим братом для многих стали альтернативные производные: индустриальный метал, ню-метал и прочая подобная музыка. С теми же Pantera до всего этого было так же: ребята были моложе трэшеров из залива, имели свой стиль и звук. В их промоушен вложили бабок, они загорелись-засветились.Я вообще не вижу смысл разделять всю тяжелую гитарную музыку. В Soundgarden (даже на Bad motorfinger) и Alice in Chains было куда больше дикого метала, чем у многих тех, кто себя считал таковым, а на деле был Dokken и Warrant. Надеюсь, что в ближайшее время появится нечто феноменальное, что заставит всех этих ублюдков с татуированными харями и золотыми зубами скулить, что их однотонный клауд рэп с трещалками и автотюном в момент удалили с телефонов.
Like!1
10 авг 2022
DeepSilent
Бедный дядька. Все эти годы скрывал, что любит гладить питона на камеру, и все ради музыкальной карьеры с друзьями, которые кинули в передряге.
10 авг 2022
N
Nihel
Дядька мудрые слова сказал. Вечером передерну на камеру, опубликую это дело и наконец выясню кто у меня друзья, а кто собутыльники.

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