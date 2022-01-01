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Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
В рамках недавней беседы с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом у него спросили, был ли James LoMenzo единственным кандидатом на замену барона Силенда:
«Когда всё это произошло, я был потрясён. И я не хотел причинить кому-либо какой-либо вред; вокруг и так было много неприятностей. Поэтому я решил: "А знаете что? Я не собираюсь вставать ни на чью сторону. Я знаю лишь то, что сейчас нам нужно что-то делать". Климат был просто ужасающим, дальнейшее сотрудничество было невозможным, поэтому мы расстались. И я тогда подумал: "Может, взять кого-то в качестве сессионного музыканта? Или я действительно пойду на всё и начну искать постоянного парня?" У нас не было времени. Нам нужно было записать альбом — прошло два года с тех пор, как мы начали работу над ним, и шесть лет после "Dystopia", так что он был давно готов. И тут пришла идея пригласить на запись Steve'а из TESTAMENT. Он приехал и всё записал, это было здорово.
Я, конечно, хотел бы, чтобы с MEGADETH играл кто-то, кто играет так же, как Steve, но он в TESTAMENT, которые являются моими друзьями. И хотя мы не очень близки — я и ребята из TESTAMENT — я считаю их своими друзьями и считаю их великой группой. И я бы никогда не поставил это под угрозу, пытаясь увести у них Steve'a.
Так что имя James'а всплыло само собой, и я подумал: "О Боже! James! Да!" Мы перезвонили ему. И ему не нужно было говорить, как выглядеть, как вести себя, как играть. Он сам знает, как давать интервью. Он как в той старой песне ROXETTE: "You've got the look". Он был в лагере MEGADETH, он был на вершине горы со мной и с Ozzy. И что ещё требуется?!»
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