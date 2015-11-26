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David Ellefson

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22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON

21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»



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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a Thom Hazaert в социальных сетях сообщил, что не имеет никакого отношения к утечке роликов с дзюбодействием:

«Это адресовано болтливым ублюдкам, пытающимся нашёптывать, что я имею отношение к тому, что случилось с David'ом. David Ellefson -— взрослый, мать его, мужчина, и несёт полную и исключительную ответственность за свои собственные решения и суждения. Но знайте... #ISeeYouMotherfucker».

Когда один из пользователей прокомментировал под фотографией Thom'а, что David'у следует отдать должное «за то, что он вышел из этого как настоящий мужчина» и «признал своё поведение», Hazaert ответил:

«Абсолютно... Что, между прочим... Я действительно способствовал этому».

Позднее сообщение было удалено.

DAVID ELLEFSON





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

gravitgroove


22 май 2021, 15:25		ну и дела!

nabastak_


22 май 2021, 17:20		По чем партнер-то , по танцам ?

Санчез


22 май 2021, 17:26		>По чем партнер-то , по танцам ?
По дрочке)))))

WarSong


22 май 2021, 18:20		Может он на дочку Мастейна дзюбил?

Санчез


22 май 2021, 18:28		>Может он на дочку Мастейна дзюбил?
Интересный поворот был бы)))0)


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