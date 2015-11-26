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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»



Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a Thom Hazaert в социальных сетях сообщил, что не имеет никакого отношения к утечке роликов с дзюбодействием:



«Это адресовано болтливым ублюдкам, пытающимся нашёптывать, что я имею отношение к тому, что случилось с David'ом. David Ellefson -— взрослый, мать его, мужчина, и несёт полную и исключительную ответственность за свои собственные решения и суждения. Но знайте... #ISeeYouMotherfucker».



Когда один из пользователей прокомментировал под фотографией Thom'а, что David'у следует отдать должное «за то, что он вышел из этого как настоящий мужчина» и «признал своё поведение», Hazaert ответил:



«Абсолютно... Что, между прочим... Я действительно способствовал этому».



Позднее сообщение было удалено.













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