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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a Thom Hazaert в социальных сетях сообщил, что не имеет никакого отношения к утечке роликов с дзюбодействием:
«Это адресовано болтливым ублюдкам, пытающимся нашёптывать, что я имею отношение к тому, что случилось с David'ом. David Ellefson -— взрослый, мать его, мужчина, и несёт полную и исключительную ответственность за свои собственные решения и суждения. Но знайте... #ISeeYouMotherfucker».
Когда один из пользователей прокомментировал под фотографией Thom'а, что David'у следует отдать должное «за то, что он вышел из этого как настоящий мужчина» и «признал своё поведение», Hazaert ответил:
«Абсолютно... Что, между прочим... Я действительно способствовал этому».
Позднее сообщение было удалено.
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gravitgroove
nabastak_
Санчез
По дрочке)))))
WarSong
Санчез
Интересный поворот был бы)))0)
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