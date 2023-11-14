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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
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*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
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David Ellefson

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14 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA

23 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами

21 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей

19 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»

29 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH

23 авг 2023 : 		 Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?

11 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»

3 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»

15 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE

10 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»

9 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»

6 мар 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»

20 фев 2023 : 		 GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON

15 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»

6 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»

28 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA

6 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH

22 дек 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах

21 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки

31 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается

28 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях

13 сен 2022 : 		 Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?

11 сен 2022 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA

4 сен 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»

17 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»

10 авг 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
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|||| 14 ноя 2023

DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA



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DAVID ELLEFSON отпраздновал 59-ый день рождения на концертах METALLICA в Детройте:

«От всей души благодарю моего дорогого друга Lars Ulrich и лагерь METALLICA за то, что подарили мне на день рождения замечательный пропуск All Access в Детройте. Это отличный способ отпраздновать мой день рождения с прекрасными песнями и старыми друзьями!.

И еще огромное спасибо всем за добрые пожелания в мой адрес. Спасибо, что отпраздновали еще одно путешествие вокруг солнца!»




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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14 ноя 2023
gravitgroove
Какой же он мстительный ))), хотя отреагирует на это ныне ставший официально дедом? Врядли!
14 ноя 2023
WahrandPhain
Теперь он может забыть дорогу обратно в Мегадед!
14 ноя 2023
olly71
Как зализывает то ... хочет получить работу бассового техника наверно .

просмотров: 836

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