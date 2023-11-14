14 ноя 2023



DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA



DAVID ELLEFSON отпраздновал 59-ый день рождения на концертах METALLICA в Детройте:



«От всей души благодарю моего дорогого друга Lars Ulrich и лагерь METALLICA за то, что подарили мне на день рождения замечательный пропуск All Access в Детройте. Это отличный способ отпраздновать мой день рождения с прекрасными песнями и старыми друзьями!.



И еще огромное спасибо всем за добрые пожелания в мой адрес. Спасибо, что отпраздновали еще одно путешествие вокруг солнца!»







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