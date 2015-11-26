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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»



David Ellefson, который был уволен из MEGADETH в прошлом году после секс-скандала, сказал, что «мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём».



Бывший басист MEGADETH, которому в ноябре исполнилось 57 лет, обсудил свою жизненную философию во время съёмок нового видеообращения на сайте Cameo, который позволяет пользователям нанимать знаменитостей для записи коротких персонализированных видеообращений практически на любую тему.



В ответ на просьбу дать совет и мотивацию поклоннику по имени Рафаэль, который недавно отметил 50-летие и собирается на пенсию, Dave сказал:



«Слушай, что я знаю? Я просто чувак, живущий своей жизнью, как и ты. Но нужно жить день за днём, и, как я думаю, это самое главное, верно? И впереди ещё будет много открытий.



Я всегда говорю, что лобовое стекло больше, чем зеркало заднего вида, не просто так: потому что мы должны смотреть вперёд на большую картину жизни, а не сожалеть или смотреть на то, что в зеркале заднего вида. Это прошлое, оно ушло, и надо двигаться дальше. Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём. Вот и всё, что я хотел бы сказать.



Это потрясающая возможность переосмыслить себя. Я не знаю, верующий ли ты человек, но время от времени обращайся к Создателю, если тебе так хочется. И пусть он ведёт тебя туда, где ты нужен. Я думаю, что это моё предназначение; именно это я и делаю.

Я не знаю, хорош ли я в качестве советчика, я просто делюсь своим опытом».



David берёт 30 долларов за каждое из своих видео на Cameo для личного использования и 100 долларов за видео для коммерческого использования.







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