ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"



David Ellefson и Jeff Young объявили о четырёх концертах KINGS OF THRASH "The MEGA Years", в рамках которых к ним присоединится ещё и Chris Poland. Коллектив планирует целиком исполнить материал альбомов MEGADETH "Killing Is My Business… And Business Is Good!" и "So Far, So Good… So What!"







