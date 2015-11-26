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DEE SNIDER — о дзюбоакте



DEE SNIDER в рамках недавнего интервью прокомментировал дзюбоакт бывшего басиста MEGADETH:



«Творцы — это испорченные люди по определению. Мы выбираем быть актёрами, исполнителями, писателями, художниками, комиками, потому что мы испорчены. И это побуждает нас искать для себя такие выходы. Я не знаю, почему люди так шокированы, когда проявляются доказательства этой испорченности. Когда Dave'a [Ellefson'a] из MEGADETH застают мастурбирующим [на видео], ну... Во-первых, вы знаете, что многие из вас делают то же самое. Но во-вторых он музыкант. Он не священник. Вы не можете требовать от него, чтобы он был похож на священника; чёрт, вы не можете требовать от священника, чтобы он был похож на священника. Но люди так потрясены. И я не понимаю, почему искусство выбрасывается вместе с художником. Если бы мы узнали, что Микеланджело [итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт] был педофилом, мы бы перестали ходить в Сикстинскую капеллу [в Риме]. Перекрасим ли мы её? Она больше не является хорошим искусством, потому что художник оказался педофилом? Я говорю об этом гипотетически.



У всех артистов и творческих личностей есть несколько скелетов в шкафу, и вдруг этот скелет показывают, и мы говорим: "Ну это уже не смешно". 'Он больше не хороший актер. Кевин Спейси — мы больше не можем смотреть его фильмы". Он один из великих актёров своего времени, но он мёртв, потому что он был... И я не говорю, что он был прав. Но он испорченный, сломленный человек — он всегда был таким. Это то, что сделало его великим артистом. Я просто не понимаю, почему мы выбрасываем ребёнка вместе с водой, если можно так выразиться.



Я не говорю, что оправдываю случившееся, я говорю о том, что искусство отвергается, выбрасывается, обесценивается и запрещается, потому что художник оказался неполноценным человеком. И люди должны быть очень осторожны. Большинство из нас живёт в стеклянных домах.



Когда в 80-х годах я пошёл [давать показания] в Сенат [против предложения помещать предупреждающие этикетки на альбомы, которые считались "оскорбительными" для слушателей], они говорили со мной так, будто я был отбросом человечества. И вот, спустя столько лет я всё ещё женат, а Горы [Эл и Типпер] развелись. Один из их детей был арестован за хранение наркотиков. Ни один из моих детей не был задержан. Может быть, им просто повезло. Но дело в том, что "не судите, да не судимы будете"».







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