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David Ellefson

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28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу
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DEE SNIDER — о дзюбоакте



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DEE SNIDER в рамках недавнего интервью прокомментировал дзюбоакт бывшего басиста MEGADETH:

«Творцы — это испорченные люди по определению. Мы выбираем быть актёрами, исполнителями, писателями, художниками, комиками, потому что мы испорчены. И это побуждает нас искать для себя такие выходы. Я не знаю, почему люди так шокированы, когда проявляются доказательства этой испорченности. Когда Dave'a [Ellefson'a] из MEGADETH застают мастурбирующим [на видео], ну... Во-первых, вы знаете, что многие из вас делают то же самое. Но во-вторых он музыкант. Он не священник. Вы не можете требовать от него, чтобы он был похож на священника; чёрт, вы не можете требовать от священника, чтобы он был похож на священника. Но люди так потрясены. И я не понимаю, почему искусство выбрасывается вместе с художником. Если бы мы узнали, что Микеланджело [итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт] был педофилом, мы бы перестали ходить в Сикстинскую капеллу [в Риме]. Перекрасим ли мы её? Она больше не является хорошим искусством, потому что художник оказался педофилом? Я говорю об этом гипотетически.

У всех артистов и творческих личностей есть несколько скелетов в шкафу, и вдруг этот скелет показывают, и мы говорим: "Ну это уже не смешно". 'Он больше не хороший актер. Кевин Спейси — мы больше не можем смотреть его фильмы". Он один из великих актёров своего времени, но он мёртв, потому что он был... И я не говорю, что он был прав. Но он испорченный, сломленный человек — он всегда был таким. Это то, что сделало его великим артистом. Я просто не понимаю, почему мы выбрасываем ребёнка вместе с водой, если можно так выразиться.

Я не говорю, что оправдываю случившееся, я говорю о том, что искусство отвергается, выбрасывается, обесценивается и запрещается, потому что художник оказался неполноценным человеком. И люди должны быть очень осторожны. Большинство из нас живёт в стеклянных домах.

Когда в 80-х годах я пошёл [давать показания] в Сенат [против предложения помещать предупреждающие этикетки на альбомы, которые считались "оскорбительными" для слушателей], они говорили со мной так, будто я был отбросом человечества. И вот, спустя столько лет я всё ещё женат, а Горы [Эл и Типпер] развелись. Один из их детей был арестован за хранение наркотиков. Ни один из моих детей не был задержан. Может быть, им просто повезло. Но дело в том, что "не судите, да не судимы будете"».

DEE SNIDER Weighs In On DAVID ELLEFSON Masturbating Video:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resetius


28 июл 2021, 10:50		Задрали уже с "дзюбоактами". Авторы новостей русского языка не знают?


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