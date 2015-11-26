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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON



В рамках недавней беседы с лидером FEAR FACTORY Dino Cazares'ом у него спросили, что он думает относительно ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом:



«Ну, мы не знаем, какие у него отношения с [лидером MEGADETH] Dave Mustaine. Я знаю, что у этих ребят было много недосказанности; я знаю, что у них были определенные разногласия, которые случались в прошлом. Так что, кто знает, что там на самом деле — я вот не в курсе. Если решение просто основано на том, что произошло, то я бы сказал, что это несправедливо. Но я уверен, что за кадром есть вещи, о которых мы не знаем... Как заявил Dave [Mustaine] в пресс-релизе [объявив об уходе Ellefson], были "напряженные отношения", так что, очевидно, за внутри группы происходили какие-то вещи, о которых мы просто не знаем».



Dino также высказал свое мнение о так называемой "культуре отмены" - когда общественные фигуры подвергаются нападкам после публичного осуждения за проступки, мнимые или реальные:



«Сейчас мы вступили в совершенно новую эпоху, [когда] каждый готов уничтожить тебя и разрушить твою карьеру, даже не дав никому второго шанса или даже не выяснив правду. Так что, к сожалению, в наши дни мы находимся именно в такой ситуации».







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