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*MEGADETH и David всё 127
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
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David Ellefson

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27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON



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В рамках недавней беседы с лидером FEAR FACTORY Dino Cazares'ом у него спросили, что он думает относительно ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом:

«Ну, мы не знаем, какие у него отношения с [лидером MEGADETH] Dave Mustaine. Я знаю, что у этих ребят было много недосказанности; я знаю, что у них были определенные разногласия, которые случались в прошлом. Так что, кто знает, что там на самом деле — я вот не в курсе. Если решение просто основано на том, что произошло, то я бы сказал, что это несправедливо. Но я уверен, что за кадром есть вещи, о которых мы не знаем... Как заявил Dave [Mustaine] в пресс-релизе [объявив об уходе Ellefson], были "напряженные отношения", так что, очевидно, за внутри группы происходили какие-то вещи, о которых мы просто не знаем».

Dino также высказал свое мнение о так называемой "культуре отмены" - когда общественные фигуры подвергаются нападкам после публичного осуждения за проступки, мнимые или реальные:

«Сейчас мы вступили в совершенно новую эпоху, [когда] каждый готов уничтожить тебя и разрушить твою карьеру, даже не дав никому второго шанса или даже не выяснив правду. Так что, к сожалению, в наши дни мы находимся именно в такой ситуации».

FEAR FACTORY's DINO CAZARES Weighs In On DAVID ELLEFSON's Dismissal From MEGADETH





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