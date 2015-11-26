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David Ellefson

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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"



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Во время появления в недавнем эпизоде "Another FN Podcast" David Ellefson из MEGADETH обсудил звучание альбома METALLICA "...And Justice For All". Этот альбом считается одной из классических работ METALLICA, но практически со дня выхода в 1988 году подвергается критике за почти полное отсутствие на альбоме партии бас-гитары. Игра Jason'a Newsted'a практически не слышна — и многие фанаты считают, что в этом виноват барабанщик Lars Ulrich.

Ellefson поведал:

«На YouTube есть видео с Jason'ом — это очень откровенное интервью — и он говорил об этом очень открыто... "Garage Days" была его первая [запись с METALLICA], и он сказал: "Послушайте, [на "Justice"] я всё сыграл... Я сыграл много гитарных партий, но они были очень агрессивные. Звучание было точно такое же, как на "Garage Days", а потом по какой-то причине бас-гитара оказалась не слышна в финальном миксе "Justice". И это, пожалуй, тема для обсуждения ещё в 10 подкастах.

Послушайте, мы все знаем, что Jason — отличный музыкант. Я знал его по "FLOTSAM AND JETSAM". Он был отличным исполнителем. Он был лидером группы, но когда он присоединился к METALLICA, ему пришлось вернуться к тому, чтобы быть рядовым индейцем, а не вождём, что, я уверен, было, наверное, трудно для него. Я имею в виду, что он был в самой успешной хэви-металлической группе в мире, но у него была иная роль в этой группе, как бы велика она ни была. Так что есть определённая психологическая адаптация, и я уверен, что ему пришлось пройти через это».

Ellefson также поразмышлял о более прогрессивной природе большей части материала "...And Justice For All", при этом девять песен альбома имеют продолжительность около 65 минут. Он сказал:

«Lars открыто делал реверансы в сторону DEEP PURPLE и RUSH в тот момент, и можно было сказать, что они на многих из этих треков были исследователями чёрных дыр в хэви-металле, и они делали это искусно, потому что для металла делать это и при этом оставаться интересными и иметь свежие идеи... Это, пожалуй, мне больше всего понравилось в альбоме, это была очень прогрессивная запись. А потом они словно убрали всё это из своей системы и сделали "Чёрный альбом". То же самое можно сказать и о MEGADETH — мы сделали что-то подобное на "Rust In Peace", а затем мы записали "Countdown To Extinction", в котором мы использовали более медленный темп, мощный грув — просто написали "куплет-припев-куплет-припев", а не меняли по пять темпов, пускаясь во все тяжкие. Так что на каком-то уровне мы, наверное, шли бок о бок, — METALLICA и MEGADETH, на одном уровне, — может быть, с таким же композиционным мышлением на этих двух записях».

MEGADETH





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