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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз



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Rolling Stone опубликовал новые подробности недавней утечки личных сообщений и видеозаписей общения бывшего басиста MEGADETH David Ellefson с женщиной, которая не является его женой.

Журнал получил отчёт из полицейского управления Скоттсдейла, из которого следует, что музыкант признался полиции, что он переписывался с девушкой из Нидерландов, которая снимала видео их общения без его согласия. Полиция подтвердила, что возраст партнёрши David'a Ellefson'a — 19 лет. В рамках расследования событий он прошёл тест на детекторе лжи и предоставил фотографию водительских прав своей партнёрши, чтобы доказать её совершеннолетие. Он также поделился с полицией скриншотами сообщений из Snapchat и WhatsApp о своём общении с ней.

56-летний музыкант рассказал полиции, что впервые встретил девушку, когда давал автографы на концерте 2019 года в Нидерландах. «Они завязали дружбу и продолжили общаться через социальные сети, — говорится в отчёте. — Второй раз они встретились лично в Нидерландах в лобби отеля, чтобы выпить кофе и содовую. Он считает, что это было в феврале 2020 года. Он заявил, что физического контакта не было, и они просто разговаривали. Он заявил, что между ними никогда не было никакого сексуального физического контакта».

По словам музыканта, его общение с женщиной приобрело сексуальный характер только в «июле или августе» 2020 года, когда они начали вместе дзюбить через Messenger Facebook. «Он заявил, что у них было около четырёх-пяти дзюба-актов, — говорится в отчёте. — Последний сексуальный контакт онлайн произошёл примерно в феврале 2021 года. Партнёрша призналась г-ну Ellefson'y, что она записала два-три видеоролика с его мастурбацией без его согласия или ведома».

В отчёте добавлено: «[Партнерша David'a Ellefson'a] призналась, что поделилась видео с друзьями, но не знает, как оно попало к другим. Она раскаивается и согласилась сделать заявление в социальных сетях в своём аккаунте Instagram о том, что она была совершеннолетней и добровольно соглашалась на это во время их взаимного виртуального сексуального контакта.

[David Ellefson] заявил, что [поклонница] ничего у него не вымогала, поэтому он считает, что она не является автором сообщений в социальных сетях, в которых содержатся обвинения».

DAVID ELLEFSON Admits To



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