сегодня



DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»



Бывший басист MEGADETH David Ellefson высоко оценил мемуары басиста/вокалиста RUSH Geddy Lee "My Effin' Life", назвав их «одной из величайших книг, когда-либо написанных».



Ellefson поделился парой фотографий, на которых он держит в руках экземпляр "My Effin' Life", и написал в сопроводительном сообщении:



«Какая замечательная книга! Это не только потрясающие мемуары одного из моих любимых бас-гитаристов всех времён, мистера Geddy Lee, но и ужасающие подробности Второй мировой войны и архивные факты и история его семьи. И, конечно же, внутренняя информация об одной из величайших рок-групп всех времён... RUSH!



Geddy так точно описывает тот момент, когда в самые неловкие годы взросления многие из нас открывают для себя то самое "а-ха", когда выбранный нами инструмент (бас!) входит в нашу жизнь и меняет всё, что мы делаем, наш взгляд на мир с этого момента... Мы находим для себя цель и смысл во всём этом через нашу любовь к музыке.



Не знаю, может быть, это особенность бас-гитариста или что-то в этом роде, но Geddy написал одну из величайших книг, когда-либо написанных! Спасибо, что поделился с нами историей своей жизни и своей работой!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 131