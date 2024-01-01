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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
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*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»



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Бывший басист MEGADETH David Ellefson высоко оценил мемуары басиста/вокалиста RUSH Geddy Lee "My Effin' Life", назвав их «одной из величайших книг, когда-либо написанных».

Ellefson поделился парой фотографий, на которых он держит в руках экземпляр "My Effin' Life", и написал в сопроводительном сообщении:

«Какая замечательная книга! Это не только потрясающие мемуары одного из моих любимых бас-гитаристов всех времён, мистера Geddy Lee, но и ужасающие подробности Второй мировой войны и архивные факты и история его семьи. И, конечно же, внутренняя информация об одной из величайших рок-групп всех времён... RUSH!

Geddy так точно описывает тот момент, когда в самые неловкие годы взросления многие из нас открывают для себя то самое "а-ха", когда выбранный нами инструмент (бас!) входит в нашу жизнь и меняет всё, что мы делаем, наш взгляд на мир с этого момента... Мы находим для себя цель и смысл во всём этом через нашу любовь к музыке.

Не знаю, может быть, это особенность бас-гитариста или что-то в этом роде, но Geddy написал одну из величайших книг, когда-либо написанных! Спасибо, что поделился с нами историей своей жизни и своей работой!»




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