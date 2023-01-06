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DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH



DAVID ELLEFSON присоединился к группе вокалиста HELSTAR James Rivera's METAL ASYLUM на новогодней вечеринке в Fitzgeralds Bar & Live Music Venue, San Antonio, а ранее отыграл сет песен MEGADETH с кавер-группой RUST IN PEACE — видео доступно ниже.



















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