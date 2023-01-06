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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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David Ellefson

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6 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH

22 дек 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах

17 дек 2022 : 		 Качественное видео с выступления ELLEFSON, YOUNG & POLAND

23 ноя 2022 : 		 Видео с выступления ELLEFSON, YOUNG & POLAND

21 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки

9 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»

1 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»

31 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается

28 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях

18 окт 2022 : 		 Продолжение ELLEFSON, YOUNG & POLAND

14 окт 2022 : 		 Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND

13 сен 2022 : 		 Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?

11 сен 2022 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA

8 сен 2022 : 		 Бывшие из MEGADETH начинают репетиции

4 сен 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»

17 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»

10 авг 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»

9 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»

8 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша

7 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»

28 июл 2022 : 		 ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"

21 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN

7 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре

14 июн 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы

31 май 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»

25 май 2022 : 		 DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
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DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH



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DAVID ELLEFSON присоединился к группе вокалиста HELSTAR James Rivera's METAL ASYLUM на новогодней вечеринке в Fitzgeralds Bar & Live Music Venue, San Antonio, а ранее отыграл сет песен MEGADETH с кавер-группой RUST IN PEACE — видео доступно ниже.










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6 янв 2023
Svarg_1349
Барон Силенда даст ещё всем просраться!

просмотров: 426

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