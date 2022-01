сегодня



DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе



Баран Силенда и его бывший коллега по MEGADETH JEFF YOUNG на прошлой неделе отсняли совместное интервью для готовящегося документального фильма "This Was My Life: The Story Of Nick Menza".







