DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»

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все новости группы
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США
28 июл 2022 :
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ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
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Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
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Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
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Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
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Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
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Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
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DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
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Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
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Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
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Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
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DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
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Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
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Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
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Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
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Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
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Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
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Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
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Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
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Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
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Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
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Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
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DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
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Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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19 окт 2023
DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
В новом интервью Mike Nelson Show бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a расспросили о его недавнем сообщении в социальных сетях, из которого стало известно, что он побывал на одном из концертов METALLICA в рамках тура "M72". На вопрос о том, как прошёл концерт, Ellefson ответил:
«Сегодня я почти надел свою футболку METALLICA. Она оказалась в самом низу моей кучи чёрных футболок, которая есть у каждого из нас. Просто идёшь вниз и перебираешь футболки. "О, а вот и футболка METALLICA. Может, мне стоит надеть её сегодня?" Я не в MEGADETH. Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA.
Эй, чувак, я фанат METALLICA. Я говорю о золотых стандартах. Они — такой стандарт в металле. Они сделали невозможное. Если задуматься, в гастрольном бизнесе есть Тейлор Свифт, есть METALLICA, может быть, Бейонсе, GUNS N' ROSES. И слава Богу, они на вершине. Нам нужно, чтобы они были на вершине, потому что если они на вершине, значит, все остальные поднимаются до этого уровня. Так что мы хотим, чтобы METALLICA была как продукция Apple; для нашего жанра важно, чтобы они существовали.
Я считаю, что их тур и шоу сейчас — это лучшее, что они делали со времён "Черного альбома". Я думаю, они отлично звучат, они отлично играют, выбор песен отличный. Так что я горжусь нашими ребятами. Я рад за них, и я думаю, что это здорово, что они выступают на подобном уровне. Одно дело — выйти на этот уровень, совсем другое — поддерживать его, что им и удалось сделать, и это просто офигительно».
Когда интервьюер Майк Нельсон заметил, что это невероятно, потому что 30 лет назад Эллефсон, пожалуй, и не думал, что когда-нибудь пойдёт на концерт METALLICA из-за болезненного ухода Дэйва Мастейна из группы, Дэвид возразил:
«Нет, я всегда ходил на METALLICA. Помню, как мы с Dave'ом ходили на них, когда они выступали с RAVEN в туре "Kill 'Em All For One". Они приехали и играли в Country Club в Лос-Анджелесе, где мы тогда жили, и я увидел их выступление. Я сказал: "Чёрт. Ладно. Вот и всё". Потому что моим первым знакомством с ними было демо "No Life "Til Leather". А потом я помню, как появился альбом "Kill 'Em All", и мы с [участником MEGADETH] Greg'ом Handevidt'ом и Dave'ом сидели в квартире в полной тишине, пока играла пластинка, и Дэйв слушал её — он изучал её и просто слушал. Из серии: "Да, я просто заткнусь, сяду и буду слушать". И мне она понравилась. Было интересно, как они замедлили темп. На самом деле я помню, как Doc McGhee был нашим менеджером в течение короткого периода в 1988 году. На одной из наших первых встреч с Доком он сказал, что у него есть одно наблюдение: "Знаете, METALLICA на самом деле не такие уж и быстрые. Они только создают иллюзию, что они быстрые". Я подумал: "Хорошо сказано". Они замедлили темп, чтобы это работало на больших аренах, что мы в итоге и сделали в 1990-е годы, когда вышли на большие арены и играли там — темп замедлился, стиль сочинения песен тоже немного изменился. И ещё одна вещь, которую он сказал: "Название METALLICA на самом деле больше, чем сама группа". В том смысле, что название выходит за рамки. И мы видим это сейчас — мы видим актрис в футболках RAMONES и даже в футболках MEGADETH. Они, наверное, даже понятия не имеют, кто мы такие, но всё равно надевают футболку, потому что футболка и логотипы групп стали легендарными.
METALLICA разрушала барьеры, они вели за собой. Я помню, когда мы записывали "Countdown To Extinction", я поехал посмотреть на METALLICA, кажется, это было пять вечеров в Forum в Лос-Анджелесе. И я помню, как вернулся в студию на следующий день, и продюсер Макс Норман спросил: "Ну как всё прошло, приятель?" И я ответил: "Не буду врать. Всё было просто офигительно". Я посмотрел на эту арену и был поражён... MEGADETH могли бы заполнить эту арену, а потом мы на "Countdown" смогли собрать подобный зал. И я подумал: "Как так получилось, что у METALLICA в пять раз больше аудитория, чем у нас? В чём разница?" Потому что это одна и та же аудитория — ты и я, верно? В наших чёрных футболках. Мы рокеры и металхэды, так? "Так где же все эти чёртовы фанаты, которые ходят на METALLICA? Почему они не приходят посмотреть на нас?" И я помню, что я немного стеснялся сообщить Дэйву, что я пошёл посмотреть на METALLICA. И я помню, как Макс сказал: "Ты должен сказать ему правду, приятель. Ты должен сказать им, что они просто офигительны. Типа, полный вперёд. Давай станем такими же великими, как METALLICA". А я ему: "Легко говорить, ты же не обязан быть в группе каждый день. Ты просто записываешь с нами альбом"».
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