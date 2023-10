19 окт 2023



DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»



В новом интервью Mike Nelson Show бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a расспросили о его недавнем сообщении в социальных сетях, из которого стало известно, что он побывал на одном из концертов METALLICA в рамках тура "M72". На вопрос о том, как прошёл концерт, Ellefson ответил:



«Сегодня я почти надел свою футболку METALLICA. Она оказалась в самом низу моей кучи чёрных футболок, которая есть у каждого из нас. Просто идёшь вниз и перебираешь футболки. "О, а вот и футболка METALLICA. Может, мне стоит надеть её сегодня?" Я не в MEGADETH. Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA.



Эй, чувак, я фанат METALLICA. Я говорю о золотых стандартах. Они — такой стандарт в металле. Они сделали невозможное. Если задуматься, в гастрольном бизнесе есть Тейлор Свифт, есть METALLICA, может быть, Бейонсе, GUNS N' ROSES. И слава Богу, они на вершине. Нам нужно, чтобы они были на вершине, потому что если они на вершине, значит, все остальные поднимаются до этого уровня. Так что мы хотим, чтобы METALLICA была как продукция Apple; для нашего жанра важно, чтобы они существовали.



Я считаю, что их тур и шоу сейчас — это лучшее, что они делали со времён "Черного альбома". Я думаю, они отлично звучат, они отлично играют, выбор песен отличный. Так что я горжусь нашими ребятами. Я рад за них, и я думаю, что это здорово, что они выступают на подобном уровне. Одно дело — выйти на этот уровень, совсем другое — поддерживать его, что им и удалось сделать, и это просто офигительно».



Когда интервьюер Майк Нельсон заметил, что это невероятно, потому что 30 лет назад Эллефсон, пожалуй, и не думал, что когда-нибудь пойдёт на концерт METALLICA из-за болезненного ухода Дэйва Мастейна из группы, Дэвид возразил:



«Нет, я всегда ходил на METALLICA. Помню, как мы с Dave'ом ходили на них, когда они выступали с RAVEN в туре "Kill 'Em All For One". Они приехали и играли в Country Club в Лос-Анджелесе, где мы тогда жили, и я увидел их выступление. Я сказал: "Чёрт. Ладно. Вот и всё". Потому что моим первым знакомством с ними было демо "No Life "Til Leather". А потом я помню, как появился альбом "Kill 'Em All", и мы с [участником MEGADETH] Greg'ом Handevidt'ом и Dave'ом сидели в квартире в полной тишине, пока играла пластинка, и Дэйв слушал её — он изучал её и просто слушал. Из серии: "Да, я просто заткнусь, сяду и буду слушать". И мне она понравилась. Было интересно, как они замедлили темп. На самом деле я помню, как Doc McGhee был нашим менеджером в течение короткого периода в 1988 году. На одной из наших первых встреч с Доком он сказал, что у него есть одно наблюдение: "Знаете, METALLICA на самом деле не такие уж и быстрые. Они только создают иллюзию, что они быстрые". Я подумал: "Хорошо сказано". Они замедлили темп, чтобы это работало на больших аренах, что мы в итоге и сделали в 1990-е годы, когда вышли на большие арены и играли там — темп замедлился, стиль сочинения песен тоже немного изменился. И ещё одна вещь, которую он сказал: "Название METALLICA на самом деле больше, чем сама группа". В том смысле, что название выходит за рамки. И мы видим это сейчас — мы видим актрис в футболках RAMONES и даже в футболках MEGADETH. Они, наверное, даже понятия не имеют, кто мы такие, но всё равно надевают футболку, потому что футболка и логотипы групп стали легендарными.



METALLICA разрушала барьеры, они вели за собой. Я помню, когда мы записывали "Countdown To Extinction", я поехал посмотреть на METALLICA, кажется, это было пять вечеров в Forum в Лос-Анджелесе. И я помню, как вернулся в студию на следующий день, и продюсер Макс Норман спросил: "Ну как всё прошло, приятель?" И я ответил: "Не буду врать. Всё было просто офигительно". Я посмотрел на эту арену и был поражён... MEGADETH могли бы заполнить эту арену, а потом мы на "Countdown" смогли собрать подобный зал. И я подумал: "Как так получилось, что у METALLICA в пять раз больше аудитория, чем у нас? В чём разница?" Потому что это одна и та же аудитория — ты и я, верно? В наших чёрных футболках. Мы рокеры и металхэды, так? "Так где же все эти чёртовы фанаты, которые ходят на METALLICA? Почему они не приходят посмотреть на нас?" И я помню, что я немного стеснялся сообщить Дэйву, что я пошёл посмотреть на METALLICA. И я помню, как Макс сказал: "Ты должен сказать ему правду, приятель. Ты должен сказать им, что они просто офигительны. Типа, полный вперёд. Давай станем такими же великими, как METALLICA". А я ему: "Легко говорить, ты же не обязан быть в группе каждый день. Ты просто записываешь с нами альбом"».







+3 -0



просмотров: 263