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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы



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DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью коснулся темы смерти Ника Менцы:

«Конечно, грустно, когда кто-то покидает планету, потому что мы скучаем по ним. И я вижу эти кадры с Ником, я вижу эти кадры, я слушаю интервью с ним, и мне кажется, что он сидит прямо здесь. Так что я чувствую то же самое. Но то, как Ник умер... Мы знали Ника и жили с ним в гастрольном автобусе, и он всегда говорил такие вещи: "О, я собираюсь взлететь на воздух на сцене. Я собираюсь взорвать ваши умы". Он говорил всякие безумные вещи, вроде "Иисус был голограммой". Он говорил всякую ерунду, чтобы поднять настроение людям и разозлить их — просто чтобы посмотреть, как далеко он может зайти. Поэтому, когда он умер на сцене, не буду врать, я подумал: "Мужик, ему всё сошло с рук. Он сделал это. Он действительно сделал это". И это удивительно, потому что когда он умер, он умер мгновенно. Они пытались оживить его, но он ушёл — я имею в виду, он ушёл, наверное, ещё до того, как упал на пол. И да благословит его Господь. Вот и всё. Chris Poland рассказал мне об этом, и я не буду говорить слишком много, потому что многое из этого есть в фильме, но он рассказал мне историю о том, как они отрывались, проводили отличный вечер и были готовы начать следующую песню, и вдруг Ника не стало. Это замечательная история, и я не хочу говорить больше, потому что история замечательная. Фильм будет очень, очень, очень крутым, и для меня большая честь быть его частью и помочь рассказать историю жизни Ника и помочь семье в её горе. Они проходят через весь этот процесс и выходят на другую сторону».

Ex-MEGADETH Bassist DAVID ELLEFSON On NICK MENZA





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