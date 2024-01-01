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Видео с выступления DAVID ELLEFSON



Видео с выступления DAVID'a ELLEFSON'a, которое состоялось седьмого марта в Reigen Live, Vienna, Austria в рамках "Bass Warrior Tour", доступно для просмотра ниже:



01. Skin O' My Teeth (MEGADETH song)

02. 99 Ways To Die (MEGADETH song)

03. Celebrity Trash (ELLEFSON-SOTO song)

04. Reckoning Day (MEGADETH song)

05. Bad Omen (MEGADETH song)

06. Go To Hell (MEGADETH song)

07. Like A Bullet (ELLEFSON-SOTO song)

08. Over Now (Post Malone cover)

09. Simple Truth

10. Countdown To Extinction (MEGADETH song)

11. Tornado Of Souls (MEGADETH song)

12. Love Me Like A Reptile (MOTÖRHEAD cover)



Encore:



13. Dawn Patrol / The Trooper / For Whom The Bell Tolls

14. Symphony Of Destruction (MEGADETH song)

15. Peace Sells (MEGADETH song)











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