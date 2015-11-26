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DAVID ELLEFSON : «Живая музыка никуда не денется!»



Басист MEGADETH DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал о перспективах концертов после пандемии:



«Помню, в конце 90-х мы много гастролировали. Мы выпускали пластинку и ездили в большие 18-месячные туры. И я помню, как однажды я прилетел в город и подумал: "Должен быть более лёгкий способ сделать это. Разве мы не можем просто по скайпу отыграть, и пусть все приходят к нам вместо того, чтобы путешествовать по всему миру, перевозя чёрные колонки, свет, грузовики и автобусы". И знаете что? А вот и оно. Вот оно. На дворе 2020-й год. И правда в том, что... Разве это лучше, чем живая музыка? И я бы поспорил, что это не так.



То, чего мы действительно хотим, — это социальное взаимодействие друг с другом. Ни один человек не является островком только для себя. Нам суждено быть вместе. Нам лучше, когда мы вместе. Живой музыкальный опыт — это то, что всегда будет, даже если что-то немного поменяется.



Когда мы выступали с живым концертом "Big Four" [с участием METALLICA, SLAYER и ANTHRAX] в Софии, Болгария, METALLICA использовала услугу потокового вещания, которая задействована на боксёрских мероприятиях, и это шоу пошло в прямом эфире по всему миру — в тысячах кинотеатров — по мере того, как шоу проходило, а затем с задержкой во времени. Так что мы вроде как уже занимались подобным. Это было грандиозное шоу на глазах у 80 000 фанатов в Софии в Болгарии. И, конечно же, METALLICA, являясь лидерами, в этом году запустили формат "драйв-ин".



Так что это здорово. Слушай, она выживет, несмотря ни на что, потому что люди сами переживут это, и они живы. Так что живая музыка никуда не денется, и живые события никогда не закончатся».



















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