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David Ellefson

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|||| 20 ноя 2023

DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»



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DAVID ELLEFSON в интервью Tulsa Music Stream подробно рассказал о своём недавнем заявлении о том, что после ухода из MEGADETH в 2021 году он наконец-то сможет снова носить свои футболки METALLICA. Упомянув о том, что у лидера MEGADETH Dave Mustaine были неприязненные отношения с участниками METALLICA в течение многих лет после того, как его выгнали из этой группы, David сказал:

«Я сказал это просто в шутку. В той группе, в которой я играл, я не появился бы на саундчеке в футболке METALLICA. Уж поверьте мне. И каждый, кто хоть немного был близок к этому, поймёт. Конечно, каждый участник группы скажет: "Нет, ни за что на свете ты не надел бы футболку METALLICA"».

На вопрос о том, чувствует ли он себя свободным на нынешнем этапе своей карьеры после MEGADETH, он ответил:

«Безусловно. На сто процентов. И опять же, я не хочу возвращаться ко всему этому. Я чувствую себя по-настоящему свободным.

Жизнь течёт по своим волнам, имеет приливы, отливы и потоки. И я уже раньше уходил из MEGADETH. Я использую эти сезоны жизни как способ по-настоящему расправить крылья и полететь. Посмотрите, каким я был в MEGADETH: я был таким, потому что я такой, какой я есть. Не то чтобы я играл роль кого-то, кем я не являюсь, а теперь я снимаю плащ и внезапно становлюсь Кларком Кентом вне MEGADETH. Если вы слишком стары, чтобы знать Супермена, это будет отсылка к нему. Так что я не собираюсь говорить о нём плохо. Теперь я перехожу в новый сезон, — а я говорю "сезон", потому что это была большая часть моей взрослой жизни как участника этой группы... Сейчас, в этом возрасте, я считаю, есть новые горизонты, есть новые дела. И я думаю, что один из страхов — что я буду делать? В каком направлении я направлюсь? И, честно говоря, в этот раз [после моего последнего ухода из MEGADETH] у меня такого ощущения не было. А вот 20 лет назад, в 2002 году, когда группа распалась, я думал что-то вроде: "Вот чёрт. Что же мне теперь делать?" Но сейчас, после того как я выступил с "большой четвёркой" [концерты с METALLICA, MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX], получил "Грэмми" и наследие надежно закреплено, моё участие в этом навсегда вписано в пламени тяжёлого металла, если хотите. Так что теперь я просто наслаждаюсь жизнью. Я даже не играю музыку каждый день. Мне трудно просто пойти на пляж и долго валять дурака, но я начинаю расслабляться. Есть и другие занятия, которые не всегда связаны с музыкой. И я говорю это потому, что перед интервью я репетировал несколько песен, играл на бас-гитаре. Так вот кто я такой. Я всегда такой. Что видишь, то и получаешь».




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