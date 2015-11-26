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David Ellefson

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27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON

21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас

8 май 2020 : 		 Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON

7 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE

23 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео

13 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON в акустике

9 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON представил новый сингл
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»



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В новом интервью с подкастом "Real Music With Gary Stuckey" басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о секрете долголетия группы:

«Я думаю, есть пара причин. Первая — как я считаю, фэны смотрят на Dave'а [Mustaine'а, лидера MEGADETH] как на своего героя, своего лидера. А Dave — боец, и он уцелел. Смотрите: его уволили из METALLICA, просто выкинули оттуда, и он это пережил. Он только что победил рак. Этот парень — неутомимый воин, и я думаю, что это важная часть истории MEGADETH. И у всего этого глобальные масштабы. А за всем этим, конечно, стоит наше с ним братство, и Dave — боец, а я — более дружелюбный. Так что у нас есть химия, которая нравится людям. Они говорят: "Ладно, пока Ellefson в комнате, мы чувствуем себя в безопасности". Так что есть некая динамика, и это делает своё дело. Я думаю, что в музыкальном плане материал всегда был исключительно хорош, он хорошо сыгран. Эти песни выдержали испытание временем, так что они попадают в категорию "вневременных". И существовало некое постоянство: стиль MEGADETH был очень выдержанным на протяжении многих лет. Так что я думаю, что это уже четыре компонента — четыре или пять, которые и являются составляющими успеха».

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Darkside.ru Member

Starbreaker


27 апр 2021, 17:53		... политик, лидер и борец?

resurgamresponses


27 апр 2021, 18:28		кто сквозь наркоту прошел таких очень мало в этом мире. исключение из правил.


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