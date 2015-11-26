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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»



В новом интервью с подкастом "Real Music With Gary Stuckey" басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о секрете долголетия группы:



«Я думаю, есть пара причин. Первая — как я считаю, фэны смотрят на Dave'а [Mustaine'а, лидера MEGADETH] как на своего героя, своего лидера. А Dave — боец, и он уцелел. Смотрите: его уволили из METALLICA, просто выкинули оттуда, и он это пережил. Он только что победил рак. Этот парень — неутомимый воин, и я думаю, что это важная часть истории MEGADETH. И у всего этого глобальные масштабы. А за всем этим, конечно, стоит наше с ним братство, и Dave — боец, а я — более дружелюбный. Так что у нас есть химия, которая нравится людям. Они говорят: "Ладно, пока Ellefson в комнате, мы чувствуем себя в безопасности". Так что есть некая динамика, и это делает своё дело. Я думаю, что в музыкальном плане материал всегда был исключительно хорош, он хорошо сыгран. Эти песни выдержали испытание временем, так что они попадают в категорию "вневременных". И существовало некое постоянство: стиль MEGADETH был очень выдержанным на протяжении многих лет. Так что я думаю, что это уже четыре компонента — четыре или пять, которые и являются составляющими успеха».







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