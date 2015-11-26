27 окт 2020



Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»



В новом интервью с подкастом "TheFIVE10" басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос, как оставаться востребованным, когда музыкальная индустрия так быстро меняется:



«Я думаю, надо просто приспосабливаться. Я помню, когда происходила вся эта история с Napster, и в частности Lars [Ulrich] из METALLICA боролся за правое дело, и они были абсолютно правы. И я помню, как наш менеджер сказал: "О, не вмешивайся в этот спор. Ты должен быть осторожен". И я сказал: "К чёрту это. Они ошибаются. Они крадут нашу музыку. Они ошибаются, а Lars прав". К сожалению, эта битва была проиграна. Это как мародёрство — кто-то только что открыл парадную дверь Уолмарта, а все вбежали и всё украли. Так что даже они [METALLICA] были вынуждены отступить и позволить всему пойти дальше.



Я благодарю Бога за нашего приятеля Стива Джобса, который, на мой взгляд, спас музыкальный бизнес. Несмотря на то, что это было эгоистично, потому что он хотел продавать iPod'ы: "Эй, у меня есть устройство". Но Стив, к его чести, за время, проведённое вдали от Apple, подружился с [David'ом] Geffen'ом и [Jeffrey] Katzenberg'ом и всеми этими ребятами в Голливуде, и он понял Голливуд. Он разбирался в кинобизнесе, музыкальном бизнесе, поэтому, будучи компьютерщиком, он всё это совместил.



Я до сих пор покупаю всё на iTunes. Я подписался на радио Apple [Music]. Я не подписываюсь на Spotify. Я не даю им свои деньги, так как они не дают мне достаточное количество денег. Но Apple хорошо платит, так что спасибо Apple. И я покупаю все их продукты, и я владею их устройствами. Так что я — фанат Apple, от и до».



David также поведал о том, что он думает о следующей платформе или способе донесения музыки до масс:



«Да кто его знает? Я имею в виду, что всё, что я знаю, это то, что мы живём одним днём... Так что будущее — кто знает? Я о том, что Китай чихнул на нас, и теперь у нас Zoom-встречи. Кто знает? Так что, чтобы предсказать будущее... Опять же, я думаю, что мы живём одним днём. Думаю, самое главное — быть стойким. Люди спрашивают: "У тебя есть какие-нибудь советы для музыкантов? И они состоят в том, чтобы научиться аккомпанировать, научиться хорошо играть, научиться хорошо ладить со своими товарищами по группе и миром вокруг тебя, потому что всё быстро меняется. Тот, кто играл после тебя в прошлом году, теперь является хэдлайнером в этом году, и так всё и происходит. Так что будь стойким».













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