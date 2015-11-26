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David Ellefson

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|||| 27 окт 2020

Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»



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В новом интервью с подкастом "TheFIVE10" басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос, как оставаться востребованным, когда музыкальная индустрия так быстро меняется:

«Я думаю, надо просто приспосабливаться. Я помню, когда происходила вся эта история с Napster, и в частности Lars [Ulrich] из METALLICA боролся за правое дело, и они были абсолютно правы. И я помню, как наш менеджер сказал: "О, не вмешивайся в этот спор. Ты должен быть осторожен". И я сказал: "К чёрту это. Они ошибаются. Они крадут нашу музыку. Они ошибаются, а Lars прав". К сожалению, эта битва была проиграна. Это как мародёрство — кто-то только что открыл парадную дверь Уолмарта, а все вбежали и всё украли. Так что даже они [METALLICA] были вынуждены отступить и позволить всему пойти дальше.

Я благодарю Бога за нашего приятеля Стива Джобса, который, на мой взгляд, спас музыкальный бизнес. Несмотря на то, что это было эгоистично, потому что он хотел продавать iPod'ы: "Эй, у меня есть устройство". Но Стив, к его чести, за время, проведённое вдали от Apple, подружился с [David'ом] Geffen'ом и [Jeffrey] Katzenberg'ом и всеми этими ребятами в Голливуде, и он понял Голливуд. Он разбирался в кинобизнесе, музыкальном бизнесе, поэтому, будучи компьютерщиком, он всё это совместил.

Я до сих пор покупаю всё на iTunes. Я подписался на радио Apple [Music]. Я не подписываюсь на Spotify. Я не даю им свои деньги, так как они не дают мне достаточное количество денег. Но Apple хорошо платит, так что спасибо Apple. И я покупаю все их продукты, и я владею их устройствами. Так что я — фанат Apple, от и до».

David также поведал о том, что он думает о следующей платформе или способе донесения музыки до масс:

«Да кто его знает? Я имею в виду, что всё, что я знаю, это то, что мы живём одним днём... Так что будущее — кто знает? Я о том, что Китай чихнул на нас, и теперь у нас Zoom-встречи. Кто знает? Так что, чтобы предсказать будущее... Опять же, я думаю, что мы живём одним днём. Думаю, самое главное — быть стойким. Люди спрашивают: "У тебя есть какие-нибудь советы для музыкантов? И они состоят в том, чтобы научиться аккомпанировать, научиться хорошо играть, научиться хорошо ладить со своими товарищами по группе и миром вокруг тебя, потому что всё быстро меняется. Тот, кто играл после тебя в прошлом году, теперь является хэдлайнером в этом году, и так всё и происходит. Так что будь стойким».

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

olly71


27 окт 2020, 11:52		Я не такой продвинутый в разных айфовских делах и я не знаю что такое Napster, iTunes. радио Apple [Music]. Spotify. и другая муть и стоит ли мне на это следуя стадному инстинкту подписываться . Я много лет уже подписан на торрент и меня это пока устраивает.

Alex Chernyatinsky


27 окт 2020, 12:20		Китай на вас чихнул, говоришь? :-) Ой ли?

gravitgroove


27 окт 2020, 13:14		Да уж, про Китай объективно только то, что лаба там была, вроде как, ну и деды-полубомжи их кур по*бывают не стесняясь в каждой подворотне. В остальном - слишком громкое заявление.

Я не фанат Эппл, но все же думаю, что их сервис один из лучших, если не лучший. Подписка в Spotify ненамного дешевле, если так разобраться, берет только самой большой аудиотекой, но и там редкие вещи не найти часто. Скорее их быстрее найдешь на YouTube/Google music, потому что они последовательно лицензируют все то, что закачивают сами меламаны, вещи, которые отсутствовали в базе. У Google большой косяк (как и Яндекс) - путанница с тэгами, а порой даже с названиями песен и исполнителей с одинаковым именем, которых бросают в один раздел отдельного исполнителя.

Svarg_1349


27 окт 2020, 13:22		За реальным подвальным андеграундом это только на bandcamp. У всех остальных, что у Яндекса, что у Spotify плюс/минус все одинаково.

Darkside.ru Member

Starbreaker


27 окт 2020, 13:30		olly71

На стриминг подписываются потому, что это чрезвычайно удобно, а не потому что повинуются некоему "стадному инстинкту"..))
Впрочем, поскольку вы сделали для себя вывод, что вам это не нужно, даже не зная что это такое, скажем спасибо что ещё молодежным говном не обозвали каким-нибудь))

Flaming


27 окт 2020, 14:02		Интересно, что на весах взлетит, молодежное говно или старперское? :))

Maestro vs


27 окт 2020, 20:44		"Я не такой продвинутый в разных айфовских делах и я не знаю что такое Napster, iTunes. радио Apple [Music]. Spotify. и другая муть и стоит ли мне на это следуя стадному инстинкту подписываться . Я много лет уже подписан на торрент и меня это пока устраивает".

И то тема. Это ведь всё касается прослушивания он-лайн? Или нет? Я, честно, даже не гуглил все эти вещи. Зачем они? Что, как факт, может быть удобнее и надёжнее физического нахождения музла на твоём жёстком диске? Я старый, мне за тридцать. Есть рутрекер для массового и митоларея.орг для редкого. Пользуюсь этим примерно половину своей жизни.

Rrobb


27 окт 2020, 22:11		А я вот подписан на покупку CD, винила и кассеты вернулись. Ну и фигли мптрихи сдались?

streame


28 окт 2020, 02:40		Еще можно на ленточном проигрывателе слушать, а главное, чтобы было только в моно. Вот где настоящий кайф. Возбуждаться от потрескиваний, искажений и течь от ощущения обладания физическим носителем!


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