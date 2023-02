сегодня



GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON



Группа KINGS OF THRASH, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH David Ellefson и Jeff Young (guitar), выступила вместе с еще одним бывшим участником MEGADETH Greg'ом Handevidt'ом 17 февраля в Varsity Theater, Minneapolis, Minnesota и исполнила кавер-версию METALLICA "Jump In The Fire".







