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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 18
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 16
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David Ellefson

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20 фев 2023 : 		 GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON

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28 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях

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GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON



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Группа KINGS OF THRASH, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH David Ellefson и Jeff Young (guitar), выступила вместе с еще одним бывшим участником MEGADETH Greg'ом Handevidt'ом 17 февраля в Varsity Theater, Minneapolis, Minnesota и исполнила кавер-версию METALLICA "Jump In The Fire".




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20 фев 2023
resurgamresponses
человек сто есть в зале. и это на самом деле нормально. для такого состава. а хендевит вообще появляется гдето?? ну так средне исполнили по-чесноку.
20 фев 2023
o
olly71
Ну кроме того что Handevid действительно один из ранних участников Мегадет он так же является другом детства Элеффсона . Именно с ним юный Джуниор приехал покорять Лос-Анжелес летом 1983 года из своего маленького городка . Так что друзья встретились через 40 лет .

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