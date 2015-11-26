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David Ellefson

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11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
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|||| сегодня

DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY



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DAVID ELLEFSON поделился мнением о новом альбоме MINISTRY:

«Я очень горжусь тем, что принял участие в записи нового альбома MINISTRY "Moral Hygiene", который вышел на Nuclear Blast! Предложение сыграть басовую партию в композиции "Search and Destroy" Iggy Pop'а, а также крутое сотрудничество в "Believe Me" (вместе с Billy Morrison'ом) для меня, давнего поклонника MINISTRY и друга легендарного Al'a Jourgensen'a, стало настоящим событием в карьере. Пластинка удалась на славу, как и следовало ожидать от MINISTRY. Обязательно зацените!»

DAVID ELLEFSON Is



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Zoran9999


11 окт 2021, 11:54		Думаю акции тов.Элевзона подымуться рано или поздно и это правильно! Тут рыжий был не прав.... Нэ угадал

jesus666


11 окт 2021, 12:08		Ministry это всегда пиздато🤟🤟В отличиии от вечного Мегасмеха🤮


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