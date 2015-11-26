DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

DAVID ELLEFSON поделился мнением о новом альбоме MINISTRY:
«Я очень горжусь тем, что принял участие в записи нового альбома MINISTRY "Moral Hygiene", который вышел на Nuclear Blast! Предложение сыграть басовую партию в композиции "Search and Destroy" Iggy Pop'а, а также крутое сотрудничество в "Believe Me" (вместе с Billy Morrison'ом) для меня, давнего поклонника MINISTRY и друга легендарного Al'a Jourgensen'a, стало настоящим событием в карьере. Пластинка удалась на славу, как и следовало ожидать от MINISTRY. Обязательно зацените!»
Zoran9999
jesus666
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