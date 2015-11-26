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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»



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DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы с The Front Row Report рассказал о том, насколько лучше стала его жизнь после того, как он перестал пить:

«Каждый день, честно говоря, если говорить правду, я просто просыпаюсь, встаю на колени, произношу маленькую молитву и [говорю]: "Боже, веди меня туда, где я тебе нужен", а потом календарь просто заполняется делами. Всё так просто. Я просто сверяюсь с боссом и выполняю приказы. И, честно говоря, это всё очень просто. Когда звонит телефон и приходит электронная почта, я думаю, что знаю, кто послал их мне. И это круто.

Я всегда возвращаюсь в детство. Я вырос на ферме в Миннесоте. Я родом из хорошей семьи. Мы усердно работали шесть дней в неделю, ходили в церковь по воскресеньям и просто следовали "хорошему организованному руководству" [он имеет в виду аббревиатуру, которая используется в программах "12 шагов" для слова "Бог"].

Я был в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков в конце 80-х. Прямо перед тем, как мы записали "Rust In Peace", в 1990 году я протрезвел. Они сказали мне тогда: "Держаться БОГа просто. Хорошее упорядоченное направление. Просто делай следующее правильное дело, и хорошая жизнь придет придёт сама". И я повторяю это сейчас. Помню, я как-то сказал: "Боже, у меня пальцы болят, тело болит — всё из-за этих наркотиков. И я даже не знаю, хочу ли я ещё играть на басу". И это произошло сразу после того, как я подумал: "Подожди-ка. Ты начал играть музыку для удовольствия, когда был ещё ребёнком, в 11 лет. Секс и наркотики просто встали на пути рок-н-ролла. Убери это с дороги, и ты будешь хорошим". И вот что случилось. И, честно говоря, с 1990 года, с тех пор как я стал чистым, наступила замечательная и благословенная жизнь — счастливая жизнь. Есть силы, которые просто ставят на моём пути какие-то задачи, и мне хотелось бы думать, что моя жизнь — это просто зеркало следования этому хорошему упорядоченному направлению».

MEGADETH

bassist David Ellefson, who runs several other businesses outside the band, including heading up a record label, creating a line of coffee blends, producing a horror film and writing books, was asked in a new interview with The Front Row Report how he manages to shuffle through his crazy and always-changing schedule. He responded (hear audio below): "Every day, honestly, if you wanna know the truth, I just wake up, I get on my knees, I say a little prayer and [say], 'God, lead me where you need me,' and then the calendar just fills up. [Laughs] It's that simple. I just check in with the boss and follow the marching orders. And honestly, that just kind of keeps it real simple. When the phone rings and e-mails show up, I figure I know who sent them my way. And it's cool.





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ufx


21 окт 2020, 15:38		Сказочный долбо@б


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