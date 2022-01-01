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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки



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В новом интервью "On The Road To Rock" бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о важности того, чтобы музыканты развивались и играли в других стилях музыки, особенно в последние годы своей карьеры:

«Я прошёл этот путь. Я прошёл путь "построить дом, сохранить дом" в рок-н-ролле, я всё это успешно осуществил, к счастью. И единственное, что труднее, чем добраться до вершины, — это оставаться на ней. И никто не остаётся на вершине вечно, потому что за тобой поднимается кто-то другой.

Новые жанры всегда появляются благодаря молодым артистам, которые выходят на сцену. Здорово, что те из нас, кому посчастливилось самим создать жанр и занять в нём своё место, могут оставаться в нём. Но в то же время, когда это направление уже создано, как это было для меня в трэше, спид-металле и тому подобных вещах, здорово иметь возможность заниматься чем-то другим, потому что каждый день, когда ты просыпаешься, не всегда хочется заниматься именно этим, есть и другие вещи. И я думаю, что сейчас я доказал многими из записей, которые я выпустил за эти годы, что я довольно разносторонний музыкант. Я не просто "металлический чувак", хотя каждый плакат на твоей стене — это то, что я слушаю и на что хожу посмотреть. Так что моё сердце... Слушай, W.A.S.P. приехали в город на днях. Я пошёл посмотреть на Blackie [Lawless'a] и ARMORED SAINT. Когда приезжают KISS, я говорю: "Пойдём посмотрим на KISS сегодня вечером". То же самое с IRON MAIDEN, Alice'ом Cooper'ом и так далее. Так что я на сто процентов сторонник жанра и фанат. Но когда я что-то создаю, мне весело делать это с музыкантами, которые... Мы выросли вместе, поэтому нас хорошо знают. В моей картотеке полно таких музыкантов, потому что мы все выросли вместе. Когда-то мы не были знамениты, а теперь нас всех знают. Так что я общаюсь с этими ребятами. Если мне нужен барабанщик, если я хочу работать с Jeff'ом Scott'ом Soto [над недавно выпущенным альбомом], я звоню Jeff'y. Он тот, кто мне нужен. На него можно положиться, в нём можно быть уверенным. А иногда мои друзья хотят заниматься и другими вещами. У них своя фишка, и весело попробовать что-то новое и изобрести свое собственное колесо».




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