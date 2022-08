сегодня



DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»



Бывшие участники MEGADETH David Ellefson (бас) и Jeff Young (гитара) недавно объявили о первых четырёх концертах тура KINGS OF THRASH "The MEGA Years". К ним присоединится ещё один бывший участник MEGADETH — Chris Poland (гитара).



Проект KINGS OF THRASH, в состав которого также входят барабанщик Fred Aching и гитарист/вокалист Chaz Leon, исполнит классические альбомы MEGADETH "Killing Is My Business... And Business Is Good!" и "So Far, So Good... So What!" целиком.



В новом интервью для Yes! You CAN Play Guitar! Ellefson рассказал о том, как образовался проект KINGS OF THRASH:



«Мы с Jeff'ом хорошо ладили. Мы часто жили в одной комнате, потому что во время тура "So Far, So Good... So What!" группа и команда постоянно снимали жилье, делили комнаты. Так что мы с ним проводили много времени вместе. Я много играл с ним на гитаре, я многому у него научился, и это было весело. И вот теперь, спустя столько лет... Честно говоря, мы стали общаться во время съёмок фильма о Нике Менце [покойном барабанщике MEGADETH]. И я продолжал поддерживать с ним связь. Мы даже джемовали вместе на трибьюте Ронни Монтроузу на выставке NAMM несколько лет назад. Так что мы не были полностью оторваны друг от друга».



По словам Ellefson'a, идея создания KINGS OF THRASH возникла после того, как 10 мая он и Young воссоединились на шоу Ultimate Jam Night на знаменитой площадке Whisky A Go Go в Западном Голливуде, штат Калифорния, в рамках специального мероприятия, посвящённого так называемой «большой четвёрке» трэш-металла 1980-х годов — METALLICA, MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX. На этом мероприятии Дэвид и Джефф впервые исполняли песни MEGADETH вместе на сцене со времён фестиваля Monsters Of Rock, состоявшегося в Великобритании 20 августа 1988 года.



David объяснил:



«Это, по сути, и породило KINGS OF THRASH. Это было что-то вроде: "Вот это да! Это было чертовски круто и очень весело"».



David сказал, что в прошлом году он начал думать об исполнении некоторых классических произведений MEGADETH:



«Эта идея пришла ко мне прошлой осенью. Я был на автограф-шоу на Восточном побережье, и люди приносили мне записи "Killing Is My Business". Это напомнило мне, что нужно исполнять песни из этой пластинки. Так же, как и "So Far, So Good... So What!" Для меня это две действительно особенные работы, которые не остались незамеченными, но они не обрели такую славу, как "Peace Sells" и "Rust In Peace". Так что для меня это стало миссией. Я сказал: "Знаете что? Давайте найдём эти вещи, выйдем на сцену и сыграем их".



Jeff сказал мне, что после MEGADETH решил забыть, как играть песни MEGADETH, он просто хотел двигаться дальше. Потому что когда ты приходишь в группу, это глубокое погружение и сильное давление. Ты должен жить с этой музыкой, день за днём, всё время, чтобы понять, что это такое. И он это сделал. А потом, когда его пребывание в группе закончилось, он пошёл дальше.



Он проделал огромную работу над KINGS OF THRASH. Он работает с нашим вокалистом Chaz'ом, барабанщиком Fred'ом, чтобы всё получилось. Они работают с Chris'ом Poland'ом над этим».



David пояснил, что этим проектом они не намеревались поддеть своих бывших товарищей по группе:



«Это праздник, а не месть. Это хороший момент. Это счастливый момент, это чествование этих песен и альбомов. Так что мы подходим к этому с точки зрения веселья... Типа: "Было бы прикольно выйти на сцену и сыграть эти альбомы". И мы это делаем. Так что это должно стать праздником и объединить людей. И, честно говоря, это всегда было моей ролью в MEGADETH. Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] всегда называл меня "послом", и я всегда был им, и являюсь сейчас. Так что это позволит мне продолжить выполнять эту роль в нашем сообществе и нести добрую волю».



На вопрос о том, есть ли у KINGS OF THRASH планы дать дополнительные концерты после уже объявленных дат в октябре, Ellefson ответил:



«Думаю, да. В этом и была вся фишка — мы хотели дать четыре концерта и посмотреть, интересно ли это кому-нибудь. И похоже, что интересно всем... Телефон разрывается — люди звонят, промоутеры звонят, и люди хотят это увидеть. Это интересно. Это круто. Это глубокое погружение в очень специфический период истории группы и её каталога, который, возможно, не будет исполняться в других местах. Так что мы решили: "Мы сделаем это". И мы имеем для этого нужную квалификацию. Конечно, наше резюме, наша родословная и наша история с группой — это всё законно. И я должен сказать, что это весело. Я считаю, что это прикольно».



Что касается подхода KINGS OF THRASH к исполнению материала, который был изначально сочинён и записан более трёх десятилетий назад, Ellefson сказал:



«Я должен сказать, что на пластинке "Killing Is My Business" есть много глубоких вещей, но из-за темпа и скорости многие из них остались в тени, потому что качество звука пластинки было не очень хорошим, так как у нас было мало денег. Сейчас, при исполнении вживую, есть некоторые ритмические фигуры и некоторые грувы, которые, как мне кажется, становятся фишками. В некоторых ритмах звучит почти фанк, что-то вроде R&B, и это здорово.



Когда мы сочиняли эти песни, особенно "The Skull Beneath The Skin" и даже "Looking Down The Cross", они были написаны в медленном темпе. Оригинальные треки были намного медленнее. Так что они получились очень крутыми. Мы сосредоточились на извлечении на свет неряшливого, вязкого, жирного грува, который там есть. И я считаю, что наш барабанщик Fred очень помогает в этом. Я думаю, людям очень понравится то, что они услышат».







