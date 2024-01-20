20 янв 2024



DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»



DAVID ELLEFSON в интервью радиостанции WRIF ответил на вопрос о том, что он думает о решении METALLICA в 2000 году начать процесс против Napster'a:



«Lars был прав на 100 процентов. И на самом деле наш менеджер сказал нам: "Заткнитесь. Ничего не говорите об этом. Это слишком спорный вопрос. Не лезьте в это". Но я оказался прав... Я имею в виду, что про себя я думал: "Он абсолютно прав". И он сказал: "Слушайте, у нас есть деньги, чтобы бороться с этим". К сожалению, это было невыигрышное дело, и появились негативные отзывы в прессе, к сожалению.



Послушайте, он прав. Вы не можете пойти в продуктовый магазин и просто взять буханку хлеба и сказать: "Это цифровой хлеб. Он должен быть бесплатным". Или если вы сидите дома на Amazon или ещё где-нибудь, в Uber Eats, то вы должны заплатить за него, когда доставка появится у двери. Так что бесплатных обедов не бывает... Но нет, он был прав. Музыка стоит людям времени, денег. Это труд. То есть если ты хочешь играть бесплатно и ради удовольствия, иди в свою гостиную и играй. Но когда ты продаёшь товар, которым является песня, когда она профессионально представлена на рынке, тогда это всё стоит денег, а люди просто пользуются этим как хотят.



Многое из этого, я думаю, было просто просвещением людей о том, что Интернет не может просто так взять и всё уничтожить, как это обычно происходит с некоторыми вещами. Стив Джобс (соучредитель Apple Inc.) — мой герой. Я всегда был приверженцем Apple. И в каком-то смысле он спас положение, создав магазин iTunes, даже если это было сделано только для того, чтобы продать больше iPod. Он создал свой маленький музыкальный продуктовый магазин, чтобы создать экосферу.



Так что Lars был прав. Стив Джобс выполнил свою работу, и мы все живём как в сказке».







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