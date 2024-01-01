Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 14
*BURTON C. BELL представил первое видео 14
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 12
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 12
*Читайте нас в Telegram! 9
*Новое видео PAIN 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 14
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



10 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

7 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

15 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»

7 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу

30 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о том самом видео

20 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»

16 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»

10 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON снимется в кино

8 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»

6 дек 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»

20 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»

15 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»

14 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA

23 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами

21 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей

19 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»

29 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH

23 авг 2023 : 		 Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?

11 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»

3 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»

15 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE

10 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»

9 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»

6 мар 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»

20 фев 2023 : 		 GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON

15 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления DAVID ELLEFSON



zoom
Видео с выступления DAVID'a ELLEFSON'a, которое состоялось первого марта в Druso, Bergamo, Italy в рамках "Bass Warrior Tour", доступно для просмотра ниже:






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом