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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни



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DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью коснулся темы о трудностях совмещения работы и личной жизни:

«Я считаю, что существует профессиональная жизнь и личная жизнь... В рок-н-ролле, особенно в MEGADETH, мы всегда были очень открытыми и очень откровенно говорили обо всём — и, возможно, в какой-то степени, я говорю за себя, — давая людям знать, кто ты есть на личном уровне. Потому что это отражается на музыке, и это и есть связь. Дело не только в том, чтобы быть, и я думаю, что наш жанр заложил основу для этого, и, вероятно, движение Сиэтла, которое пришло после нас, конечно, подняло это на новый уровень, а в том, чтобы ваша музыка, ваши тексты, ваши названия песен и слова, которые вы поёте, были тем, во что ваши поклонники погружаются с головой. И это не просто случилось с одним поколением — это происходит снова и снова, и снова, и снова, уже четыре десятилетия. Так что это имеет реальную силу, когда ты честно об этом говоришь. Но я считаю, что есть такая тенденция — вы получаете немного, а все хотят больше. И социальные сети, и все эти штуки, где все вдруг стали делиться тем, что они ели на ужин и что пили в Starbucks. Мистика исчезла.

Фанаты всё ещё любят своих рок-звёзд. Рок-звёзды — это люди, которые не совсем люди — они суперлюди, они выше простых смертных, если хотите. И это то, что нужно. И когда внезапно рок-звёзды становятся обычными, они уже не являются экстраординарными. Я думаю, это очень важно. Я стараюсь вести профессиональную и личную жизнь, и эти границы могут быть немного размыты. Это вроде того, что тебя не ждут в моём доме, ты не придёшь и не поужинаешь с моей семьёй. В таких вещах есть своя грань.

Я всегда был доступным и думаю, что это хорошее качество. Я был тем, кто умел разряжать обстановку и быть доступным, и я хотел бы думать, что это хорошая черта. И я думаю, что именно это всегда хорошо работало в среде MEGADETH; это тот компонент, который, как мне кажется, очень хорошо работал. Но в то же время ты не всегда должен быть таким доступным — потому что никто им не является. Кто? Возьмите президента — нет, ничего такого. Стив Джобс — тоже нет. Мы занимаемся другими вещами. Такие моменты, как этот, когда ты и я говорим, ведь на самом деле всё не так, нас слушает весь мир, и мы общаемся со всеми. И есть такие моменты, чтобы сделать это и быть доступным, открытым, тусоваться и как бы приглашать людей к себе. То есть, смотрите, я сижу у себя дома. Это, наверное, самое большее, что вы можете получить: максимально близкий вариант оказаться в моём доме. Вот это — профессиональная комната; вон там — семейная комната. И есть дверь, и эта дверь символически и даже в реальности отделяет профессиональную жизнь от семейной. И сейчас я, наверное, гораздо лучше это осознаю. Сейчас я очень твёрдо придерживаюсь этих принципов».

DAVID ELLEFSON Says He Has Become More





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


7 дек 2021, 13:01		Я всегда был доступным и думаю, что это хорошее качество
--------------------------
девки поклюнницы подтверждают)

father


7 дек 2021, 13:32		Пару лет назад бы об этом вспомнил

Virgo_ad_noctum


7 дек 2021, 13:47		Чувак, заведи уже страницу на Only Fans, ничего и разделять не надо будет.


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