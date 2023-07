сегодня



DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»



В последнем эпизоде программы Riff Crew "The Realm" David'a Ellefson'a спросили о вражде между MEGADETH и METALLICA, связанной в первую очередь с тем, что лидер MEGADETH Dave Mustaine был участником METALLICA менее двух лет, с 1981 по 1983 годы, после чего был уволен и заменён Kirk'ом Hammett'ом. На эту тему Ellefson сказал:



«Вражда между MEGADETH и METALLICA... Слушайте, это была не моя вражда, потому что я был большим поклонником METALLICA. Я был в группе с Dave'ом, поэтому я должен был придерживаться общей линии. Из серии: "Если ты мой друг, ты должен любить моих друзей и ненавидеть моих врагов вместе со мной". Вы знаете, как это бывает: "Нам нравится этот парень. Эта цыпочка — да пошла она. Это отстой".



Послушайте, я люблю METALLICA. Я слышал демо "No Life 'Til Leather", и оно чертовски классное. И я до сих пор люблю их демо. А потом вышел [дебютный альбом METALLICA] "Kill 'Em All". Я помню тот день, когда мы сидели молча около часа, слушая альбом "Kill 'Em All". Боже, благослови Dave'a за то, что он стиснул зубы и сказал: "Мне нужно это послушать. Что они сделали с моими песнями?" Первое, что он увидел, это выходные данные. То, что он написал лично в одиночку, например "Mechanix", теперь, помимо его упоминания, имело авторство James'a и Lars'a. И к их чести, они переписали тексты. "The Four Horsemen" имеет совершенно другой текст. Меня не было в комнате, когда всё это происходило.



Я всегда смотрел на это так: "Dave, они сделали тебе величайший подарок. Они не только использовали твои песни и заплатили тебе за них, они, что не менее важно, упомянули твоё имя". Это дало MEGADETH невероятное преимущество для начала карьеры. Я так думаю. Мы только что говорили о [моих нынешних проектах] DIETH и KINGS OF THRASH. Есть альбомы MEGADETH, в выходных данных есть моё имя. Такие вещи всегда помогают.



В джазе есть поговорка: "Ты хорош настолько, насколько хорош твой последний концерт, потому что каждый твой концерт ведёт тебя к следующей возможности". Так и для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте. Мне часто хочется, чтобы он был немного более признателен за то, как хорошо мы работали и какой у нас был дар, как много фанатов перешло на его сторону, несмотря на уход [из METALLICA]. И теперь, когда я не в MEGADETH, я сам извлёк из этого урок: "Нужно быть благодарным". Многие люди встали на мою сторону. Необязательно ненавидеть MEGADETH, чтобы любить Дэвида Эллефсона.



Я слушал METALLICA по радио. Когда я жил в Лос-Анджелесе, у них было радио KNAC, и они всегда ставили передачу "Mandatory Metallica" и всё в таком духе. Эта группа открыла много дверей для всех нас. А потом, когда я познакомился с ребятами — я встретил James'a и Lars'a [в самом начале], — они были классными. Я не знаю — мне показалось, что было бы очень весело играть в группе с этими ребятами. Так что они мне всегда нравились. Я наблюдал, как они растут, развиваются и, по сути, захватывают мир. Я имел возможность всё это видеть собственными глазами, и я думал, что это очень круто».







