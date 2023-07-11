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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»



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В последнем эпизоде программы Riff Crew "The Realm" David'a Ellefson'a спросили о вражде между MEGADETH и METALLICA, связанной в первую очередь с тем, что лидер MEGADETH Dave Mustaine был участником METALLICA менее двух лет, с 1981 по 1983 годы, после чего был уволен и заменён Kirk'ом Hammett'ом. На эту тему Ellefson сказал:

«Вражда между MEGADETH и METALLICA... Слушайте, это была не моя вражда, потому что я был большим поклонником METALLICA. Я был в группе с Dave'ом, поэтому я должен был придерживаться общей линии. Из серии: "Если ты мой друг, ты должен любить моих друзей и ненавидеть моих врагов вместе со мной". Вы знаете, как это бывает: "Нам нравится этот парень. Эта цыпочка — да пошла она. Это отстой".

Послушайте, я люблю METALLICA. Я слышал демо "No Life 'Til Leather", и оно чертовски классное. И я до сих пор люблю их демо. А потом вышел [дебютный альбом METALLICA] "Kill 'Em All". Я помню тот день, когда мы сидели молча около часа, слушая альбом "Kill 'Em All". Боже, благослови Dave'a за то, что он стиснул зубы и сказал: "Мне нужно это послушать. Что они сделали с моими песнями?" Первое, что он увидел, это выходные данные. То, что он написал лично в одиночку, например "Mechanix", теперь, помимо его упоминания, имело авторство James'a и Lars'a. И к их чести, они переписали тексты. "The Four Horsemen" имеет совершенно другой текст. Меня не было в комнате, когда всё это происходило.

Я всегда смотрел на это так: "Dave, они сделали тебе величайший подарок. Они не только использовали твои песни и заплатили тебе за них, они, что не менее важно, упомянули твоё имя". Это дало MEGADETH невероятное преимущество для начала карьеры. Я так думаю. Мы только что говорили о [моих нынешних проектах] DIETH и KINGS OF THRASH. Есть альбомы MEGADETH, в выходных данных есть моё имя. Такие вещи всегда помогают.

В джазе есть поговорка: "Ты хорош настолько, насколько хорош твой последний концерт, потому что каждый твой концерт ведёт тебя к следующей возможности". Так и для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте. Мне часто хочется, чтобы он был немного более признателен за то, как хорошо мы работали и какой у нас был дар, как много фанатов перешло на его сторону, несмотря на уход [из METALLICA]. И теперь, когда я не в MEGADETH, я сам извлёк из этого урок: "Нужно быть благодарным". Многие люди встали на мою сторону. Необязательно ненавидеть MEGADETH, чтобы любить Дэвида Эллефсона.

Я слушал METALLICA по радио. Когда я жил в Лос-Анджелесе, у них было радио KNAC, и они всегда ставили передачу "Mandatory Metallica" и всё в таком духе. Эта группа открыла много дверей для всех нас. А потом, когда я познакомился с ребятами — я встретил James'a и Lars'a [в самом начале], — они были классными. Я не знаю — мне показалось, что было бы очень весело играть в группе с этими ребятами. Так что они мне всегда нравились. Я наблюдал, как они растут, развиваются и, по сути, захватывают мир. Я имел возможность всё это видеть собственными глазами, и я думал, что это очень круто».




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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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11 июл 2023
гладиатор
Вот тут он более чем прав. Мастейн до сих пор не упускает возможности упомянуть в любом своем интервью, что он был в Металлике. И на протяжении всей карьеры ему это очень помогало. Не говоря уж о денежных отчислениях.
11 июл 2023
olly71
Когда я читаю про многолетнюю вражду Мастейна и Металлики я вспоминаю что в августе 1988 в Англии Ларс Ульрих вышел на сцену к выступающим Мегадет и спел с ними одну песню а после они хорошо напились все вместе с присоеденившимися к ним парнями из Ганз н Розес. Вот такая вот она многолетняя вражда.
11 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
olly71, а это было до или после того, как Мастейн был вынужден выбивать из Ульриха деньги за свои песни?
  Dislike!1
11 июл 2023
father
Starbreaker, а откуда вообще вдруг возникла тема про "выбивать деньги"? В буклете Kill`em All с самого начала в авторах указывался Мастейн, а при выпуске мегадетовского дебютника уж явно были утрясены все потенциальные недопонимания с появлением на альбоме The Mechanix.

Ну и на своём опыте могу сказать, что авторские бабосы перечисляются только тому, кто заявил о своём авторстве и оставил свои координаты для перечисления бабла, я не думаю, что эта схема у нас и у американцев в общем и целом работает по-другому. Если Мастейн где-то проебался (а я напомню, что Метла и не пыталась выдать его треки за свои), то обвинения Ларса не очень-то уместны. Короче попахивает очередным пиздежом.
Like!1
11 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
father, мотороллер не мой!
Like!1
11 июл 2023
P
Petrovich Sexyy
father, "а откуда вообще вдруг возникла тема про "выбивать деньги""

Кажется, она возникла из Олли. Но я не уверен.
11 июл 2023
olly71
Petrovich Sexyy, нет про "выбивать деньги"" это к звездуну не надо мне приписывать чужие подвиги с него и трясите. Я лишь писал что в Мастейн однажды промолвился что авторские за первые два альбома Метлы ему платят с 1988 года .
11 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
olly71, процитируем классиков.

" из интервью Мастейна я знаю что авторские за песни с первых двух альбомов Металлики ему стали начислять только с 1988 года когда этим вопросом занялись юристы которых он подключил. Возможно суда и не было но не думаю что жадный Ульрих добровольно то не платил ничего 5 лет а тут вдруг стал платить. . А если бы не подключил юристов то не получал с них до сих пор бы ничего - у них совесть точно не проснулась бы "

Так я повторяю вопрос - выход на сцену был до или после того, как Мастейн был вынужден выбивать из жадного Ульриха деньги за свои песни?
Like!2
11 июл 2023
olly71
Starbreaker, вот видишь ты сам про *выбивать* это к тебе а не ко мне . Сам и отвечай ))))) Концерт тот был 08/20/88 -- Donington, England -- Monsters of Rock Festival на что любой интересующийся найдёт в инете и фото и видео с того шоу . А в каком месяце в штатах платят авторские я не в курсе это ты же всё про всех знаешь ))))))) Подозреваю что в конце финансового года который у них вроде в октябре .... но это не точно потому что я в штатах не жил и бизнес там не вёл .
11 июл 2023
ElectricRetard
Starbreaker, ты в рельности не обувщиком работаешь? Столько переобувать Олли, это настоящий талант))
Like!1
11 июл 2023
R
Rutger
Starbreaker, не до и не после, а прямо там. Мастейн назначил стрелку по авторским на сцене, Ларс пришел. Юристы там же подключились, играли, подпевали.
11 июл 2023
P
Petrovich Sexyy
Пофиг на всю эту большую стирку, но вспоминаются многочисленные намёки, а то и прямые речи Рыжего о том, как Металлика обязана ему своим успехом (не говоря уж о кул-стори от некоторых фанатов Меги). Что, мягко говоря, крайне спорно.

А вот то, что карьере Дэйва явно помогло участие в Метле, на которой он десятилетиями потом продолжал пиариться - вот об этом я как-то не особо помню, чтоб Джеймс с Ларсом вещали.
11 июл 2023
R
Rutger
Petrovich Sexyy, пищевая цепочка пиара работает от менее успешного к более успешному, и редко наоборот. Если случится вдруг, что Металлика просядет ниже Мегадет, вещать будут в каждом интервью. И это не кажется совсем уж фантастикой, продажи последних альбомов Меги и Метлы показали разницу примерно в 3 раза (для сравнения, продажи UDO и Ассерт различаются в 8-10 раз, продажи Ассерт и Мегадет тоже в 8-10 раз, возрастание от первого ко второму).
11 июл 2023
Red One
Это Мустейн дал Металлике огромное преимущество на старте
11 июл 2023
olly71
* То, что он написал лично в одиночку, например "Mechanix", теперь, помимо его упоминания, имело авторство James'a и Lars'a. * --- Меня тоже долго терзал этот вопрос . Mechanix был целиком сочинён Мастейном ещё до прихода в Метлу . Ну ладно после его ухода Хетвилд полностью переписал текст тем самым заслужил место в титрах но какого хрена там делает Ульрих ?
11 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
olly71, там не только текст переписан. Песни переслушай)
11 июл 2023
olly71
Starbreaker, ну соляк Хеммет добавил в середине так его в авторах и нет ))) а Ульрих есть
11 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, мб Ульрих находится в авторах за то, что придумал использовать идеи Мастейна?)

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