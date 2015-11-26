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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»



Бывший басист MEGADETH David Ellefson, а также три других участника его нового проекта THE LUCID дали интервью в последнем эпизоде "Aftershocks TV". На вопрос о том, чувствует ли он сейчас «свободу» делать всё, что хочет, в музыкальном плане, которой не было до его недавнего ухода из MEGADETH, David ответил:



«MEGADETH всегда будет моим наследием, просто потому что я помог основать эту группу... Так что это другая точка входа. Но, честно говоря, я всегда был свободен и всегда искал что-то новое. Я думаю, что первые 20 лет, вплоть до 2002 года, когда группа официально распалась, всё было ради одной единственной цели. А потом, в один прекрасный день, неожиданно всё закончилось. И я думаю, что мои размышления о том, что ждёт меня в жизни дальше, начались в 2002 году. После этого я не хотел собирать другую группу. Я вообще зарёкся от создания групп. Я сказал: "Всё, хватит. С меня хватит". Я сделал одну. Мы поднялись на вершину. Я знаю, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Это много тяжёлой работы, много простого везения, когда ты попал в нужное место в нужное время, и много действительно необъяснимых элементов, благодаря которым всё это происходит. И я подумал: "Это было один раз в жизни. Это никогда не повторится. Если меня попросят присоединиться к кому-то, я подумаю об этом. Но в остальном, я думаю, теперь я буду делать музыку ради музыки и просто делать это, потому что мне это нравится, потому что я получаю от этого удовольствие". И тогда, примерно через год, возникла идея F5. Потом эти ребята пригласили меня на джем с ними, если честно, и мы кое-что придумали и создали вместе отличную музыку. Я сказал тем ребятам: "Не планируйте зарабатывать на этом деньги. Давайте делать это бесплатно, для удовольствия и просто потому, что нам нравится делать музыку". И мне это было нужно, если честно. Мне нужно было просто вернуть радость в музыку и игру и просто вернуться к тому, почему я полюбил рок-н-ролл, играть на басу, собираться в комнате с парнями и снова создавать музыку. А потом, в последние годы или около того, вернуться в большую игру и заниматься этим.



Но, честно говоря, 2000-е годы, когда у меня было время, чтобы переосмыслить и снова влюбиться в музыку, я всегда занимался этим. И я был активен — я активно записывал пластинки и делал что-то в последние несколько лет. И я бы не сказал, что по необходимости, потому что, честно говоря, мне было приятно не заниматься музыкой ради денег, а заниматься музыкой ради удовольствия, что было приятно... Работать с разными людьми по всему миру, делать музыку — я просто делаю это ради удовольствия. Было благословением иметь возможность заниматься этим.

Я думаю, когда ты молод и тебя прижали к стенке, когда у тебя нет других вариантов, это отличная мотивация, чтобы по-настоящему закрепиться и задать жару. И я думаю, нам всем это было нужно, когда мы были моложе. Я думаю, что сейчас мы можем делать это, потому что нам это нравится, и быть немного более избирательными в том, что мы делаем, — это своего рода свобода, которую ты получил благодаря тому, что провёл эти ранние годы, с головой окунувшись в работу.

Что касается меня, я всегда буду заниматься музыкой. И если быть честным с вами, я не заставляю себя это делать. Я оставляю бас, несколько гитар, пианино и прочее здесь, в доме. Иногда я прохожу мимо и говорю: "Эх, сегодня у меня нет настроения для этого", и просто иду дальше. И я не чувствую сожаления. А в другие дни я прихожу, и у меня есть бас, подключённый к маленькому усилителю Marshall, и я просто беру его и чертовски трэшу и зажигаю, пишу материал и записываю его на свой телефон. Я каталогизирую идеи или сижу и пишу лирику и просто поддерживаю поток идей. Потому что всякий раз, когда я прихожу на сессию или в любую другую среду, я люблю приходить с чем-то, что можно показать.



Весело творить ради самого творчества, а не потому, что оно должно быть мотивировано чем-то ещё. Так что я рад тому периоду, где я сейчас. Честно говоря, я абсолютно доволен и счастлив тем, что у меня есть сейчас. Не буду врать — всё прекрасно. Так что у меня всё хорошо».







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