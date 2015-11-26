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David Ellefson

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27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

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27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

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11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

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7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a



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BILLY SHEEHAN в рамках недавнего интервью в ответ на вопрос о том, рассматривает ли он возможность занять место басиста в MEGADETH, сказал:

«Нет, не совсем. [Это] не совсем моё направление. Но я желаю им всем всего хорошего. Dave [Ellefson] — мой очень хороший друг, и я надеюсь, что у него всё хорошо. Я знаю, что это трудная, неловкая и ужасная ситуация. Так что я желаю ему и группе всего наилучшего».

На вопрос о том, что бы он сказал, если бы лидер MEGADETH Dave Mustaine предложил ему играть с группой, Sheehan ответил следующее:

«Ну, есть много ребят, которых я бы ему порекомендовал, но это не совсем моё занятие. Но я думаю, что это отличная группа, и я желаю им всего хорошего».

Billy также затронул тему того, что Ellefson был уволен из MEGADETH, несмотря на то, что он отрицал все разговоры в социальных сетях о том, что он «обхаживал» несовершеннолетнюю фанатку.

«Возможно, в группе было нечто большее. Возможно, уже было какое-то напряжение. Кто знает? Я очень хорошо знаю Dave'a, и он замечательный парень. У всех бывают моменты, когда люди делают что-то, о чём потом жалеют. Мы все делаем это в какой-то момент своей жизни. К сожалению, сейчас есть Интернет, вы можете сделать что-то глупое, и весь мир об этом узнает. Поэтому я сочувствую парню и понимаю ситуацию. Но я, конечно, желаю ему добра. Я надеюсь, что он и его семья помирятся, и у них всё будет хорошо. Это самое главное».

BILLY SHEEHAN Weighs In On DAVID ELLEFSON Sex Video Scandal, Reveals Whether He Would Join MEGADETH





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