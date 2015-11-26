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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a



BILLY SHEEHAN в рамках недавнего интервью в ответ на вопрос о том, рассматривает ли он возможность занять место басиста в MEGADETH, сказал:



«Нет, не совсем. [Это] не совсем моё направление. Но я желаю им всем всего хорошего. Dave [Ellefson] — мой очень хороший друг, и я надеюсь, что у него всё хорошо. Я знаю, что это трудная, неловкая и ужасная ситуация. Так что я желаю ему и группе всего наилучшего».



На вопрос о том, что бы он сказал, если бы лидер MEGADETH Dave Mustaine предложил ему играть с группой, Sheehan ответил следующее:



«Ну, есть много ребят, которых я бы ему порекомендовал, но это не совсем моё занятие. Но я думаю, что это отличная группа, и я желаю им всего хорошего».



Billy также затронул тему того, что Ellefson был уволен из MEGADETH, несмотря на то, что он отрицал все разговоры в социальных сетях о том, что он «обхаживал» несовершеннолетнюю фанатку.



«Возможно, в группе было нечто большее. Возможно, уже было какое-то напряжение. Кто знает? Я очень хорошо знаю Dave'a, и он замечательный парень. У всех бывают моменты, когда люди делают что-то, о чём потом жалеют. Мы все делаем это в какой-то момент своей жизни. К сожалению, сейчас есть Интернет, вы можете сделать что-то глупое, и весь мир об этом узнает. Поэтому я сочувствую парню и понимаю ситуацию. Но я, конечно, желаю ему добра. Я надеюсь, что он и его семья помирятся, и у них всё будет хорошо. Это самое главное».







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