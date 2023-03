сегодня



DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»



В новом интервью "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" бывший басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, какое влияние на металлическое сообщество оказал мультиплатиновый успех альбома METALLICA 1991 года с одноимённым названием:



«Ах, это, чёрт возьми, распахнуло двери. METALLICA всегда были лидерами. Они открыли все двери на пути тяжёлого металла. В какой-то степени IRON MAIDEN до них заняли своё место и стали выступать на аренах и тоже делали подобные вещи, так что, конечно, надо отдать должное IRON MAIDEN. И это же касается DEF LEPPARD в какой-то степени, потому что они начинали как маленькая хэви-металлическая группа из Шеффилда, а потом стали почти поп-группой на каком-то уровне; я имею в виду, они стали очень популярными. Эти ребята — DEF LEPPARD и IRON MAIDEN — безусловно, заслуживают похвалы за то, что они проложили первоначальный путь к большому мейнстриму для тяжёлого металла. Но потом пришли METALLICA, и они заявили о себе: "Мы здесь. Мы начинаем". Они действительно преодолели все препятствия на MTV, и в дневной ротации со своими клипами стали именем нарицательным. И это круто, потому что в их названии есть слово "металл", так что не возникает никаких вопросов типа: "Что это такое?" Там прямо написано: "Металл". Вы знаете, что это такое. И они не очищали и не прихорашивали его; они сохранили его сырым и чертовски грубым и жёстким, и это было, опять же, аутентично. Так что Лемми [из MOTÖRHEAD], который повлиял на Lars'a [Ulrich'a, барабанщика METALLICA] и остальных ребят, был тем вдохновением, которому они оставались верны, из серии: "Мы не обязаны..." Я помню, что в METALLICA всегда было так: "Мы делаем что-то своё. Мы не играем по правилам". И в значительной степени они так и делали. И именно это, я думаю, сделало их привлекательными для фанатов, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, тяжёлый металл — это своего рода музыка рабочего человека, и именно поэтому мы смотрим на наших героев, потому что думаем: "Боже, как бы я хотел, чтобы мой босс отвалил. и я мог бы заняться своими делами, потому что эти парни могут делать всё, что захотят". Вот в чём смысл, верно?»







