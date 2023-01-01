DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»

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все новости группы
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США
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
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Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
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Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
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Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
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Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
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DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
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Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
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MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
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Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
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Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
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DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
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Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
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Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
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Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
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Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
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Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
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Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
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Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
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Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
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DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
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Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
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Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
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DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
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Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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сегодня
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
В новом интервью "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" бывший басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, какое влияние на металлическое сообщество оказал мультиплатиновый успех альбома METALLICA 1991 года с одноимённым названием:
«Ах, это, чёрт возьми, распахнуло двери. METALLICA всегда были лидерами. Они открыли все двери на пути тяжёлого металла. В какой-то степени IRON MAIDEN до них заняли своё место и стали выступать на аренах и тоже делали подобные вещи, так что, конечно, надо отдать должное IRON MAIDEN. И это же касается DEF LEPPARD в какой-то степени, потому что они начинали как маленькая хэви-металлическая группа из Шеффилда, а потом стали почти поп-группой на каком-то уровне; я имею в виду, они стали очень популярными. Эти ребята — DEF LEPPARD и IRON MAIDEN — безусловно, заслуживают похвалы за то, что они проложили первоначальный путь к большому мейнстриму для тяжёлого металла. Но потом пришли METALLICA, и они заявили о себе: "Мы здесь. Мы начинаем". Они действительно преодолели все препятствия на MTV, и в дневной ротации со своими клипами стали именем нарицательным. И это круто, потому что в их названии есть слово "металл", так что не возникает никаких вопросов типа: "Что это такое?" Там прямо написано: "Металл". Вы знаете, что это такое. И они не очищали и не прихорашивали его; они сохранили его сырым и чертовски грубым и жёстким, и это было, опять же, аутентично. Так что Лемми [из MOTÖRHEAD], который повлиял на Lars'a [Ulrich'a, барабанщика METALLICA] и остальных ребят, был тем вдохновением, которому они оставались верны, из серии: "Мы не обязаны..." Я помню, что в METALLICA всегда было так: "Мы делаем что-то своё. Мы не играем по правилам". И в значительной степени они так и делали. И именно это, я думаю, сделало их привлекательными для фанатов, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, тяжёлый металл — это своего рода музыка рабочего человека, и именно поэтому мы смотрим на наших героев, потому что думаем: "Боже, как бы я хотел, чтобы мой босс отвалил. и я мог бы заняться своими делами, потому что эти парни могут делать всё, что захотят". Вот в чём смысл, верно?»
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