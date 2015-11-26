14 ноя 2021



DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы



DAVID ELLEFSON собрался "оживить" оставшиеся от Ника Менцы "барабанные риффы", пригласив для этого музыкантов со всего мира и записав новый материал, частью которого станут многочисленные наработки бывшего музыканта MEGADETH. Ожидается, что в итоговую пластинку войдет 13 композиций "самого тяжелого и быстрого материала из всех, что создавал Менца".







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