DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы

DAVID ELLEFSON собрался "оживить" оставшиеся от Ника Менцы "барабанные риффы", пригласив для этого музыкантов со всего мира и записав новый материал, частью которого станут многочисленные наработки бывшего музыканта MEGADETH. Ожидается, что в итоговую пластинку войдет 13 композиций "самого тяжелого и быстрого материала из всех, что создавал Менца".
WahrandPhain
olly71
b_sabbath__d
overgrin
хотя в паре с Чудесным Рыжим нормально...уровень совпадает :-):-):-)
b_sabbath__d
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