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David Ellefson

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14 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы

12 ноя 2021 : 		 Закажи ролик у DAVID ELLEFSON

11 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»

9 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»

8 ноя 2021 : 		 Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON

4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
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|||| 14 ноя 2021

DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы



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DAVID ELLEFSON собрался "оживить" оставшиеся от Ника Менцы "барабанные риффы", пригласив для этого музыкантов со всего мира и записав новый материал, частью которого станут многочисленные наработки бывшего музыканта MEGADETH. Ожидается, что в итоговую пластинку войдет 13 композиций "самого тяжелого и быстрого материала из всех, что создавал Менца".

DAVID ELLEFSON To Produce Unearthed 'Drum Riffs' From Late MEGADETH Drummer NICK MENZA





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

WahrandPhain


14 ноя 2021, 18:28		бля я теперь не могу смотреть спокойно на его ебало, даже когда он надрачивает на басу) он похоже все с таким лицом делает

olly71


14 ноя 2021, 19:51		Ну был же у Мензы сольный альбом 2002 – LIFE AFTER DEATH . Мусор если честно ещё тот . Ну не композитор он от слова совсем .

b_sabbath__d


14 ноя 2021, 20:40		Ехал бы уже себе в тайгу. Там уже его два сподвижника по рукоблудию давно шарятся. Был быт третьим. Ещё бы и паспорт получил, как Орейро. )))

overgrin


14 ноя 2021, 22:23		бля.......как же с такой игрой на бас гитаре он на концертах то играл........кошмааар
хотя в паре с Чудесным Рыжим нормально...уровень совпадает :-):-):-)

b_sabbath__d


14 ноя 2021, 22:56		Dawn Patrol не может быть вечным. )


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