|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
По сообщению Arizona Republic, DAVID ELLEFSON рассказал полиции, что руководство MEGADETH было поставлено в известность об обвинении в педофилии, и руководство сообщило басисту, что обвинитель в прошлом домогался других членов MEGADETH и рекомендовало ему «сидеть тихо», так как это, скорее всего, «пройдёт». Два часа спустя дзюба-акт стал достоянием общественности. Позже женщина призналась David'y, что сняла два или три видео и поделилась ими с друзьями, но сказала, что не знает, как они попали к кому-то ещё.
ELLEFSON также сообщил полиции, что 14 мая MEGADETH уведомили его о том, что группа с ним расстаётся. Три дня спустя, то есть 17 мая, если следовать хронологии, предоставленной Arizona Republic, он был уволен. Официально коллектив сообщил об увольнении 24 мая.
|
|
|
|
|
|
|
|
Mich
R0ck_N_R0lla
gravitgroove
olly71
Rutger
Обратный перевод с "перевода": юзер, запостивший в инсту "Дэвид Эллефсон из Мегадет педофил", раньше уже постил подобные вещи о других членах Мегадет
Типа, дзюбинг Эллефсона в худшем смысле как нельзя кстати пришелся, бросая тень и на Самого
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).