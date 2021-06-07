сегодня



DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого



По сообщению Arizona Republic, DAVID ELLEFSON рассказал полиции, что руководство MEGADETH было поставлено в известность об обвинении в педофилии, и руководство сообщило басисту, что обвинитель в прошлом домогался других членов MEGADETH и рекомендовало ему «сидеть тихо», так как это, скорее всего, «пройдёт». Два часа спустя дзюба-акт стал достоянием общественности. Позже женщина призналась David'y, что сняла два или три видео и поделилась ими с друзьями, но сказала, что не знает, как они попали к кому-то ещё.



ELLEFSON также сообщил полиции, что 14 мая MEGADETH уведомили его о том, что группа с ним расстаётся. Три дня спустя, то есть 17 мая, если следовать хронологии, предоставленной Arizona Republic, он был уволен. Официально коллектив сообщил об увольнении 24 мая.







+0 -0



( 5 ) просмотров: 1207

