Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 259
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

22 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»

18 дек 2020 : 		 Тизер романа DAVID ELLEFSON

26 ноя 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON

25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого



*
zoom
*
* *
По сообщению Arizona Republic, DAVID ELLEFSON рассказал полиции, что руководство MEGADETH было поставлено в известность об обвинении в педофилии, и руководство сообщило басисту, что обвинитель в прошлом домогался других членов MEGADETH и рекомендовало ему «сидеть тихо», так как это, скорее всего, «пройдёт». Два часа спустя дзюба-акт стал достоянием общественности. Позже женщина призналась David'y, что сняла два или три видео и поделилась ими с друзьями, но сказала, что не знает, как они попали к кому-то ещё.

ELLEFSON также сообщил полиции, что 14 мая MEGADETH уведомили его о том, что группа с ним расстаётся. Три дня спустя, то есть 17 мая, если следовать хронологии, предоставленной Arizona Republic, он был уволен. Официально коллектив сообщил об увольнении 24 мая.

DAVID ELLEFSON Learned He Was Being Fired From MEGADETH 10 Days Before Official Announcement



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Mich


12 июн 2021, 18:35		Несколько раз прочитал, и так и не понял, кто там и по какому поводу домогался других членов Megadeth )

R0ck_N_R0lla


12 июн 2021, 19:50		написано конечно просто мое почтение, сначала подумал, что Элефсон домогался Мастейна и ко

gravitgroove


12 июн 2021, 19:54		Тот, кто мастуpбацию в сеть слил, видимо. Видимо, это был Ульpих.

olly71


12 июн 2021, 20:46		чего здесь новости про Мегадет с трёхдневной задержкой появляются ..... Значит через три дня здесь появится новость что Девид Эллефсон сьехал из своего дома расположеного на Суаро драйв в Скоттсдейле Аризона. Видимо дело идёт к разводу.

Rutger


12 июн 2021, 21:05		>>>что обвинитель в прошлом домогался других членов MEGADETH

Обратный перевод с "перевода": юзер, запостивший в инсту "Дэвид Эллефсон из Мегадет педофил", раньше уже постил подобные вещи о других членах Мегадет

Типа, дзюбинг Эллефсона в худшем смысле как нельзя кстати пришелся, бросая тень и на Самого


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1207

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом