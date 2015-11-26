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DAVID ELLEFSON : «Меня вышибли на обочину»



DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью обсудил недавней сексуальный скандал и свои попытки обелить имя:



«Вот почему я высказался по этому поводу в тот же вечер, когда это было опубликовано. Несмотря на то, что одна сторона говорила "не надо" (очевидно, он имеет в виду лагерь MEGADETH), мой адвокат сказал: "Я думаю, ты должен. Я думаю, ты должен просто бежать навстречу пулям, взять меч, разобраться с этим, просто решить эту проблему", что я и сделал. И всё было сделано, и всё закончилось. А на следующий день, когда другая сторона начала выкладывать свои объявления, это раздуло пламя... То, чего они не хотели, как раз и произошло. И тогда я поплатился за это. Теперь меня нет в группе. Вот так вот».



После того, как ведущий Джереми Уайт сказал, что он считает лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a виновным в том, что эта история получила «продолжение» в СМИ, выпустив заявление, в котором он сказал, что «есть очевидные аспекты личной жизни David'а, которые он скрывает», Ellefson согласился с ним, сказав:



«На сто процентов. Всё это было основано на страхе. Это не было основано на реальности. Они говорили, что будут выслушаны все стороны, но, честно говоря, не было выслушано ничего. Потому что в течение двух недель я прошёл через процесс, который, как я им сказал, я собираюсь пройти, чтобы просто пройти необходимые процедуры и потом спокойно сказать: "Эй, это полная чушь", и я это сделал — я сделал свою часть. И я признался в своих... Слушайте, меня поймали на "Скрытой камере"; от этого не скрыться. Так что ты просто отвечаешь. Ты берёшь меч. Ты разбираешься с этим. Это было неловко. Извините за случившееся. Идём дальше. Вот и всё. Я отбился от [обвинений]. [Я сказал] "Это чушь". И тогда я сказал [лагерю MEGADETH]: "Послушайте, они бросили коктейль Молотова в мой дом и сожгли его. Не могли бы вы мне помочь? Не могли бы вы поддержать меня? Мне бы сейчас не помешала помощь". А в ответ меня просто вышвырнули на обочину дороги, чтобы я справлялся с этим сам. Так что всё, типа, в порядке. Что ж, теперь мы знаем, какова цена лояльности. И теперь мы двигаемся дальше».



На вопрос, почему он считает, что лагерь MEGADETH так с ним поступил, он ответил:



«Я точно не знаю, потому что с тех пор я больше ни с кем не общался. Но я могу только вспомнить, что 20 лет назад я подал иск [против Mustaine'а], что я не был согласен просто сделать ремикс на каталог... Я уверен, что на меня давно обиделись, и тут появилась возможность свести счёты. Ну что есть, то есть.



Правда в том, что когда ты в группе, когда ты в любых отношениях — братских, супружеских, каких угодно — ты должен соглашаться на несогласие, потому что ты не всегда в чём-то согласен. И я думаю, что когда 20 лет назад всё было пересмотрено — это больше не была группа; это больше не было партнёрством; это был его [Dave'a] путь или никакого иного. Всё было предельно ясно. Вот почему меня не было в группе 20 лет назад, когда это случилось. [Тогда Mustaine по сути сказал]: "Мы будем делать всё именно так. Никаких переговоров. Либо как я сказал, либо ехай"».



На вопрос о том, был ли он «в некотором роде наёмным работником Mustaine'а» в течение десятилетнего периода после его воссоединения с MEGADETH, Ellefson ответил следующее:



«Последние 10 лет я был наёмным работником. И это забавно — сказать, что меня уволили... Я имею в виду, что я не получал зарплату от MEGADETH с сентября 2020 года, когда мы провели фотосессию для [нового альбома MEGADETH]. Так что сказать, что меня уволили, я думаю, немного... Опять же, это не то же самое, что получать зарплату каждую неделю. Не наняли снова для тура? Да, конечно. Я соглашусь с этим. "Мы не берём вас на работу в турне". Хорошо. Вполне справедливо. Я не получал еженедельную зарплату от группы. Когда мы работали, мне платили. Когда мы не работали, я ничего не получал. Именно поэтому я создал кофейную компанию, звукозаписывающую компанию и всё остальное, чтобы заполнить пробелы, поддержать себя, создать собственное наследие для своей семьи и иметь что-то подобное. Конечно, всё это, полагаю, не прошло мимо руководства, я думаю, они видели, что если я не собираюсь быть... Вы не можете ожидать, что кто-то будет обязан компании, если вы не получаете зарплату от этой компании в "свободное" время. Не думаю, что Dave'y это нравилось. Но это, типа, роялти покупают преданность, чувак. Когда ты весь в работе и тебе за всё платят, тогда, эй...



Послушайте, первые 20 лет существования группы я никогда ничего не делал [на стороне]. Я написал книгу и стал соавтором одной песни на пластинке FLOTSAM AND JETSAM. Я ничего не делал, потому что когда ты целиком в группе, ты полностью погружён в процесс. Но когда группа распалась, а она распалась в 2002 году — это не был перерыв, это не был отпуск, это был очень чёткий роспуск — и когда это произошло, мы все были предоставлены сами себе. И так продолжается по сей день. Каждый сам за себя. Когда я вернулся 10 лет назад, я был рад там оказаться, я был согласен быть в ней, я был счастлив быть тут ради фанатов, играть песни, быть частью наследия. Ну и сами знаете, я залил в бак ещё бензина на 10 лет. Так что всё было хорошо. И это всегда было моей позицией: делать это ради любви к музыке, ради того, чтобы просто быть рядом со всеми. И я с нетерпением ждал продолжения, конечно. Но, думаю, сейчас они этого не хотят».



Кроме того, он затронул вопрос о том, что большинство фанатов ошибочно полагают, что наёмные музыканты в группах такого уровня популярности, как MEGADETH, получают зарплату, даже когда они не гастролируют и не записываются:



«В Нэшвилле принято, что когда гастроли заканчиваются, люди подают заявления на пособие по безработице, это обычное дело. А в рок-н-ролле это не так распространено. Слушай, в какой-то мере ты вроде разнорабочего — тебя вызывают, чтобы починить трубу и прочистить раковину, а когда работа закончена, ты уходишь. Последние 10 лет, когда я работал, мне платили. Когда я не работал, я ничего не получал. Вот вам и ответ, почему я занимался столькими делами помимо MEGADETH».







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