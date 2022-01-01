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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 13
*Новое видео KREATOR 13
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David Ellefson

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13 май 2022 : 		 Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!

12 май 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH

2 апр 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы

15 мар 2022 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет

7 мар 2022 : 		 DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике

6 фев 2022 : 		 Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»

20 янв 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе

13 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH

7 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни

29 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON стал бароном

28 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника

22 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON подешевел

19 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»

16 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о выборе проектов

14 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы

12 ноя 2021 : 		 Закажи ролик у DAVID ELLEFSON

11 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»

9 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»

8 ноя 2021 : 		 Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON

4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!



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В рамках недавней беседы JEFF SCOTT SOTO рассказал о статусе его работы с бароном Силенда:

«Я могу подтвердить, что она на самом деле имеет место. Я могу подтвердить, что альбом выйдет в этом году. И я могу подтвердить, что это полноценный альбом, это полноценное начинание, которое мы оба взяли на себя. Мы будем давать концерты, планировать мероприятия и прочее. Но это всё, что я могу вам сейчас сказать».




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