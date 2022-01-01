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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!



В рамках недавней беседы JEFF SCOTT SOTO рассказал о статусе его работы с бароном Силенда:



«Я могу подтвердить, что она на самом деле имеет место. Я могу подтвердить, что альбом выйдет в этом году. И я могу подтвердить, что это полноценный альбом, это полноценное начинание, которое мы оба взяли на себя. Мы будем давать концерты, планировать мероприятия и прочее. Но это всё, что я могу вам сейчас сказать».





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