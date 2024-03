сегодня



Видео с выступления DAVID ELLEFSON



Видео с выступления DAVID'a ELLEFSON'a, которое состоялось 14 марта в Kino Regis, Bochnia, Poland в рамках "Bass Warrior Tour", доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

03:05 Skin O' My Teeth

06:18 99 Ways To Die

10:53 Celebrity Trash

14:46 Reckoning Day

20:02 Bad Omen

24:25 Go To Hell

29:34 Like A Bullet

34:54 I'll Get Even

42:18 Simple Truth

46:36 Countdown To Extinction

51:02 Lucretia/Take No Prisoners

54:35 Tornado Of Souls

01:00:40 Love Me Like A Reptile

1:03:08 Roberto's Solo

1:04:01 Walter's Solo

1:05:20 Andy's Solo

1:06:48 David's Solo

1:12:20 Anarchy In UK

1:15:19 Symphony Of Destruction

1:19:10 Peace Sells











