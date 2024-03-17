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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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David Ellefson

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17 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

13 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

10 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

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Видео с выступления DAVID ELLEFSON



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Видео с выступления DAVID'a ELLEFSON'a, которое состоялось 14 марта в Kino Regis, Bochnia, Poland в рамках "Bass Warrior Tour", доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
03:05 Skin O' My Teeth
06:18 99 Ways To Die
10:53 Celebrity Trash
14:46 Reckoning Day
20:02 Bad Omen
24:25 Go To Hell
29:34 Like A Bullet
34:54 I'll Get Even
42:18 Simple Truth
46:36 Countdown To Extinction
51:02 Lucretia/Take No Prisoners
54:35 Tornado Of Souls
01:00:40 Love Me Like A Reptile
1:03:08 Roberto's Solo
1:04:01 Walter's Solo
1:05:20 Andy's Solo
1:06:48 David's Solo
1:12:20 Anarchy In UK
1:15:19 Symphony Of Destruction
1:19:10 Peace Sells






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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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17 мар 2024
M
Mad Katz
Великий Басист, создатель легко узнаваемого стиля.
17 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Mad Katz, автор легендарного альбома «Right Hand Path»
Like!1
17 мар 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, ну если серьёзно то он автор легендарного бассового рифа из Peace Sells настолько легендарного что сама MTV его долгие годы крутила в своей заставке. На свете не так уж много музыкантов которые сочинили риф который с первой секунды узнают многие.
17 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, если он написал, то красавчик, спору нет. Другое дело, что большинство источников дают авторство Мастейну. Хз, как на самом деле, ты больше моего знаешь в этом.
17 мар 2024
Starbreaker
Вашингтон Ирвинг, самое смешное как раз в том, что нет - он не знает больше твоего даже про свою любимую группу)
А сказки об Эллефсоне, сочинившим этот Мастейновский рифф, Олли рассказывал здесь уже не один раз, смело опровергая прямую речь и того, и другого.
Like!4
17 мар 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, мастейн никогда в жизни не играл на бас гитаре поэтому просто физически ничего не мог сочинить на ней . Так же он совершенно ни когда не играл и на барабанах хотя некоторые кретины ему приписывают и авторство всех барабаных партий его группы. Его инструмент только гитара хотя что Мастейну дествительно приписывается это клавишное интро в первом альбоме я лично с трудом верю что он это придумал и сЪиграл но продюссер того альбома говорит что это именно так поэтому ему я не могу не верить в отличии от некоторых кретинов которые чешутся пока не вставят своё эго-мнение в любую беседу.
  Dislike!2
17 мар 2024
D
Dem0niac
olly71, вивальди никогда в жизни не играл на гобое и виолончели, поэтому чисто физически ничего не мог сочинить на них. Все эти концерты ре-минор - мистификация и сплетни.
Like!5
17 мар 2024
Starbreaker
olly71, мухаха)

> "мастейн никогда в жизни не играл на бас гитаре поэтому просто физически ничего не мог сочинить на ней"

Тем временем сам Мастейн, опубликовавший в инсте видео под заголовком "как я сочинил басовую партию Dogs of Chernobyl":

https://www.darkside.ru/news/149864/
Like!3
17 мар 2024
ElectricRetard
Starbreaker, тоже хотел это скинуть, опередил)

Но мне больше интересно, в чем проблема сочинить басовую партию не будучи басистом. В чем вообще проблема сочинять любую партию на любом (почти) инструменте.
17 мар 2024
Starbreaker
ElectricRetard, ну возможно Олли никогда не играл на гитаре и не знает, что буквально любой гитарист уровня выше среднего абсолютно точно сможет исполнить несложную басовую партию, просто сев с басом и порепетировав пару часов.
Точно так же, как и любой средний басист сможет исполнить достойную ритм-гитару.

Меня гораздо больше интересует другой экзистенциальный вопрос - зачем Олли так упорно позорится... Ладно бы ещё был какой-то спорный момент, когда один говорит одно, другой другое, есть место для плюрализма мнений.
Но тут, когда тема авторства этой басовой партии, благодаря её известности, сто раз обсосана всеми участниками в прямой речи и даже сам Эллефсон не отрицает авторства Маштейна в своем самом знаменитом куске... Просто загадка какая-то.
Слабоумие и отвага!
Like!2
17 мар 2024
ElectricRetard
Starbreaker, просто он очень любит бывшего босса))
17 мар 2024
gravitgroove
Starbreaker, иногда я думаю, что у этого шизофреника (или луженого тролля? - я до сих пор не уверен, кто он на самом деле) и у тебя, в том числе, дырявая память, а иногда думаю, что это такой необходимый искуственный персонаж от админки, чтобы подогревать срачи в комментах, иначе все это я не могу объяснить, ибо эту тему уже мусолили несколько раз, где ты и это нечто вступали в полемику на тему "кто написал этот диско мотив".
Ну и ссылка была вроде этого интервью на последний аргумент
https://blabbermouth.net/news/megadeths-david-ellefson-how-the-bass-intro-to-peace-sells-was-written

И да, далее последует затишье, а через пол года это ебаное пугало снова высрет, что басс написал Элефсон. И все начнется по-новому. Дынь-дынь!
Like!2
17 мар 2024
N
Nepalcev
olly71, olly71, https://youtu.be/oDBFah8ntjY?si=8bxpXK61a2xZIOQc

Вроде разжевывали уже с пруфами...
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_Sells#:~:text=The%20bass%20intro%20for%20%22Peace%20Sells%22%20was%20written%20by%20Mustaine.

Сказал бы за Dawn Patrol, что ли, сошёл бы за здорового.

Относительно игры на басу, на нем, так или иначе, играют все электро-гитаристы, особенно основные авторы на стадии сочинения, это тупо гитара без первых двух струн.
Рифф вообще можно на диктофон намычать, а потом перенести на гриф.
Автором будет тот, кто его придумал, а не тот, кто сыграл.
17 мар 2024
M
Mad Katz
Вашингтон Ирвинг, ну, ХЗ, где там какой рифф, пересмотрел, примитивная шняга, раскрученная явно по блату когда-то. От этого халтурщика довелось играть Night Patrol, быстро надоело. Что делал Клиф Бёртон в общем понятно, Мегадет весь нелепица в попытке доказать, что метал может быть и без вокала. Спрведливости ради - живьём к качеству инструментала претензий не было, но второй раз - ни-ни.
17 мар 2024
M
Mad Katz
Вашингтон Ирвинг, точно) Но какая хер разница, там на полчаса макс развлекуха.
17 мар 2024
MadSam
" ...ну если серьёзно то он автор легендарного бассового рифа из Peace Sells настолько легендарного..."
Сказки. Причем, на уровне тупой веры, не взирающей на факты.
И, кстати, Эллефсон, без базара, басист крепкий, профессиональный, но не выше среднего уровня.

ЗЫ. А видео - вообще довольно смешное;) Мелкий клуб рыл на сто. Свет на уровне середины 80-х (профессионально оцениваю, ибо театральный и эстрадный светотехник). Шоу на уровне "давайте ещё раз все вместе бахнем пива, купленного в этом прекрасном заведении!!!" . Музыки, честно говоря, не услышал. Равно, как и некой офигенной игры басиста.
Like!1
17 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
MadSam, да хороший он басила. Сегодня с утра ремастера Peace Sells послушал - бас отлично слышен, упруго, четко, ровно, то, что нужно.

просмотров: 585

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