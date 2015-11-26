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David Ellefson

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10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

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21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

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7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»

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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»



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K.K. DOWNING в рамках недавнего интервью в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, будет ли он в каком-либо виде использовать DAVID'a ELLEFSON'a с учётом того, что после дзюба-акта тот больше не является членом MEGADETH:

«Нет. Сейчас мы все сплотились. На самом деле в течение полутора лет мы очень много работали как единое целое. И, разумеется, у нас есть все ролики, которые мы собираемся выпустить. Так что мы полностью едины.

Но да, мы с Dave'ом время от времени общаемся, и, конечно, я послал David'у сообщение, в котором сказал: "У тебя много друзей по всему миру". И это так. Его не просто любят — его любят по-настоящему. Потому что он настоящий джентльмен. Он уделяет время... Я гордился собой в PRIEST, я считал себя единственным парнем, который был самым последним, кто общался с фанатами, просто общался, и всё такое. Но David именно такой человек — он настоящий — и все так о нём говорят.

То, что произошло, — и я говорю об этом с другими журналистами — если бы это случилось в 70-х или 80-х годах, это бы просто списали на рок-н-ролл. Он ничем не отличается от других. У всех нас есть сильные стороны, и у всех нас есть слабости, особенно у мужчин. И многие держат двери закрытыми там, где David напортачил и оставил дверь приоткрытой, но он ничем не отличается от других. Так что я желаю ему всего хорошего, и я знаю, что он, конечно же, вернётся, потому что он очень хорош. И он потрясающий басист, тут не может быть двух вариантов. Потому что когда мы давали концерт в Steel Mill, он прилетел к нам. У нас была всего одна репетиция в холодном репетиционном зале. Он был только с самолета, как и Ripper, — мы один раз прогнали сет. Потом мы вышли и отыграли шоу на свой страх и риск».

K.K. DOWNING Wishes DAVID ELLEFSON Well After MEGADETH Dismissal:



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